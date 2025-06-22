شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 22 يونيو: صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات منها تحمل المسئولية والانضباط، والإخلاص الشديد للحبيب، كما يهتم بأناقته ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

برج الثور فى حظك اليوم

يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها العناد الشديد وحبه لعمله وصبره الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التي يواجهها في حياته.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم جورج كلونى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تستسلم للتوتر والقلق حتى لا تسير في دائرة لا مخرج منها، وافتح صفحة جديدة في حياتك المهنية حتى تستطيع الإجتهاد في عملك وتحقيق المزيد من الإنجازات.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك وتواصل مع عائلتك حتى تشعر بالونس والحب الذى يجعلك تشعر بالسعادة مرة أخرى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى وحافظ على صحتك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك، ولا تستسلم للأرق والتوتر مرة أخرى.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يتخلص من الشعور الدائم بالتوتر والقلق ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.