شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 22 يونيو: انسِ أمر الحبيب السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج العذراء بالعديد من الصفات والتي منها قدرته على تحمل المسئولية ودقته وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء حوله سواء في عمله أو في منزله.

برج العذراء فى حظك اليوم

لا يستطيع مولود برج العذراء أن يثق بأى شخص بسهولة، ويوجه النصائح للآخرين على هيئة إنتقادات لاذعة، لذلك يغضب منه مالا يعرفه جيداً.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتم بعملك واحرص على الحضور مبكراً حتى تستطيع إبتكار أفكار مميزة تستطيع من خلالها إثبات قدراتك ومهاراتك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انسِ أمر الحبيب السابق ولا تبحث عنه أو تحاول أن تتواصل معه طالما يتعمد تجاهلك حتى لا تكتشف بعد مرور الوقت إنك أهدرت عمرك في الجرى وراء سراب.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تتخلص من وزنك الزائد بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى واتباع نظام غذائى مناسب لك حتى تشعر بالحيوية والنشاط.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أن ينسى أمر الحبيب السابق ولا يبحث عنه مرة أخرى ويفتح صفحة جديدة في حياته.