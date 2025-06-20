شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج مش بتمل من الإجازات.. الحوت بيهرب من الضغوط والقوس للسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإجازات بالنسبة للبعض ضرورة تفرضها الضغوط اليومية، وللبعض الآخر نمط حياة لا يملون منه، وفى علم الفلك تتفاوت الأبراج فى مدى حبها للراحة والانفصال المؤقت عن مسئوليات العمل، فبين من يبحث عن الإجازة كفرصة للتجديد، ومن يراها هروبًا من الواقع، هناك أبراج بعينها تُعرف بولعها الشديد للإجازات، وطلبها المتكرر للراحة متى سمحت الفرصة لها، ونستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما نشر في موقع timesofindia، وهى:

برج القوس

يُعد برج القوس من أكثر الأبراج حبًا للحرية والانطلاق، ويجد فى الإجازات متنفسًا طبيعيًا لهروبه من ضغوط الحياة ولا يتردد في اقتناص أي فرصة للسفر أو الاسترخاء، حتى وإن لم تمضِ أيام قليلة على عودته من إجازة سابقة، فبالنسبة له الحياة ليست عملًا فقط، بل تجربة يجب أن تُعاش.

برج الدلو

يميل مولود برج الدلو إلى كسر النمط السائد، ويُفضّل دومًا التجديد والتجربة لا يرى فى الإجازة مجرد وقت للراحة، بل فرصة للابتعاد عن الالتزامات واستعادة الاتزان النفسى، قد يقضى أيام إجازته فى أنشطة غير تقليدية أو عزلته الخاصة التى تمنحه صفاء الذهن.

برج الجوزاء

يعانى برج الجوزاء سريعًا من الملل والروتين، لذا يلجأ للإجازات كوسيلة لتجديد حيويته ويهوى التنقل والتغيير، ويبحث دائمًا عن تجارب جديدة تكسر الرتابة، لذلك طلب الإجازة بالنسبة له ليس ترفًا، بل حاجة ضرورية ليحقق توازن بين نفسيته وعقله.

برج الحوت

مولود برج الحوت شديد الحساسية والتأثر، لذا يحتاج إلى فترات هدوء وانعزال ليعيد شحن طاقته ويجد فى الإجازة مهربًا آمنًا من ضجيج الحياة والتزاماتها، وغالبًا ما يقضيها فى أجواء روحية أو فنية تلامس أعماقه.

برج الميزان

يعرف برج الميزان بسعيه الدائم إلى التوازن، ويعتبر أن الراحة جزء لا يتجزأ من الإنتاجية ولا يتردد فى طلب الإجازة، حين يشعر أن ضغط العمل بدأ يؤثر على حالته النفسية، ويميل إلى قضاء وقته فى أماكن هادئة تعيد إليه صفاءه الداخلى.



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