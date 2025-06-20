شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اليوم العالمى للتنس.. 3 أبراج ماحدش يقدر يغلبهم فى اللعبة أبرزهم الجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

فوائد ممارسة رياضة التنس عديدة ولعل أبرزها خسارة الوزن الزائد وتحسين الحالة المزاجية وتقوية العضلات ومنع هشاشة العظام وغيرها من الفوائد المختلفة، وبمناسبة اليوم العالمى للتنس نستعرض فى هذا التقرير أبراج تفضل ممارسة هذا النوع من الرياضة وفقاً لما ذكره موقع pinkvilla.

أبراج تفضل ممارسة رياضة التنس برج الجوزاء

الجوزاء من الأبراج الهوائية، والتى تميل إلى التنوع والقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة والخصوم والمواقف، كما يميلون إلى التفاعل البدنى والعقلى وهذا ما تقدمه لعبة التنس لمولود برج الجوزاء.

برج العذراء

يهتم مولود برج العذراء بأدق التفاصيل، ويستمتع بإتقان تقنيات التنس، ويركز على تفاصيل اللعبة، ويحلل كل ضربة، ويسعى جاهداً لتنفيذها بدقة. وتساعده طبيعته الدقيقة إلى النجاح.

برج الجدى

يُعرف مواليد برج الجدي بعزيمتهم وأهدافهم بعيدة المدى، وتتطلب رياضة التنس التدريب المستمر والتخطيط الاستراتيجي، وهذا يناسب شخصية مولود برج الجدى، الذى دائماً على استعداد لبذل الجهد اللازم لتحسين مهاراته وتحقيق النجاح في أي شيء يشارك فيه سواء في عمله أو في رياضة يمارسها.



رجل يمارس رياضة التنس



رياضة التنس



