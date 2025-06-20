شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 20 يونيو: كن لطيفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات والتي منها الانضباط، والقدرة على تحمل المسئولية والرومانسية كما يهتم بأناقته ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

برج الثور فى حظك اليوم

يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها الصبر الطويل والعناد الذى يتسبب في إتخاذه قرارات خاطئة في حياته، كما يتمتع بشخصية قيادية.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم رامى مالك، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

كن لطيفاً مع زملائك خلال هذه الفترة وتعاون معهم، ولا تثير المشاكل معهم مرة أخرى حتى تستطيع العمل في بيئة هادئة مستقرة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك، وحاول أن تحتويه حتى تظل علاقتكما جيدة ومميزة طوال الوقت.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة، حتى لا يزيد وزنك مرة أخرى وتشعر بالحيوية والنشاط .

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يتعامل بلطف مع من حوله حتى يظل محبوباً من الجميع.