شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 20 يونيو: لا تنفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الدلو بالعديد من الصفات والتي منها الحرص على مساعدة من يحتاج إليه والكرم، كما يتصف بالصراحة والقدرة على المواجهة.

برج الدلو فى حظك اليوم

يمتلك مولود برج الدلو عقلية تجارية تساعده على إبتكار أفكار لمشاريع تساعد على زيادة دخله المادى، كما لا يستطيع بسهولة إتخاذ أي قرار بشأن الدخول في علاقة عاطفية جديدة لذلك يظل أعزب لفترة طويلة.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحانى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تنهى المهام المطلوبة منك في أسرع وقت حتى لا تتعرض لجزاءات من رؤسائك خلال الفترة المقبلة، كما عليك بالتخطيط لعملك.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنفعل على شريك حياتك وناقشه بهدوء حتى لا يتحول النقاش بينكما لجدال لا ينتهى، كما عليك أن تتحكم في إنفعالاتك خلال الفترة المقبلة.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك واتباع نظام غذائى صحى ولا تفرط في تناول الطعام وخاصة الغنية بالدهون.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بإنتظام وينهى المهام المطلوبة منه في أقرب وقت.