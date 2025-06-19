شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج أوفر ثينكينج وسريعة التوتر.. أبرزهما السرطان عشان حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمات الأبراج الفلكية تختلف من برج لآخر، إلا أن هناك بعض الأبراج تُعرف بأنها سريعة الإنفعال وبقلقها المفرط، حتى في أبسط المواقف و لا يمكن تهدئتهم بكلمة، ودائماً يعيشون فى حالة من التوتر والقلق والتفكير الزائد، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبراج سريعة التوتر وكثيرة التفكير، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير علم الفلك والطاقة، وهم :

برج السرطان

برج السرطان برج مائي حساس، عاطفي، ويمتلك ذاكرة قوية وهذه الصفات تجعله أكثر عرضة للتوتر، أيضًا يتأثر بأي كلمة، يربط المواقف القديمة بالجديدة، ويعيش حالة من التفكير العاطفي المرهق .

برج العذراء:

مولود برج العذراء لا يتوقف عن التحليل، والمقارنة، والتخطيط حتى في المواقف البسيطة، وعقله لا يعرف السكون حيث يريد كل شيء أن يسير بدقة، ويشعر بالتوتر إذا خرج أي تفصيلة عن مسارها الصحيح.

برج الحمل:

برج الحمل ناري سريع الإنفعال، لكنه لا يُظهر توتره كقلق صامت، بل كموجة غضب مفاجئة، قلقه مغلف بالغضب يجعله ينفجر في لحظة، ثم يهدأ، لكنه لا ينسى بسهولة.

برج الجوزاء:

برج الجوزاء من الشخصيات متقلبة المزاج مما يجعله عرضة للقلق المستمر، لا يتوقف عن التفكير وقلق ومتوتر طوال الوقت.



شخصية سريعة التوتر