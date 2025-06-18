شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: نساء 5 أبراج ذوقهم مميز في المجوهرات.. أنثى الميزان تختارها رقيقة والأسد ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المجوهرات ليست مجرد قطع للزينة في حياة الكثير من الفتيات، بل هي عنصر أساسي يعكس شخصيتهن وذوقهن الخاص، سواء في الإطلالات الرسمية أو اليومية. ومع تنوع صيحات الموضة وتغير اتجاهات التصميم، تحرص كثير من النساء على اختيار المجوهرات التي تواكب الموضة، وفي الوقت نفسه تعبر عن روحهن وطبيعتهن الفريدة. ولأن الأبراج الفلكية كثيرًا ما تلعب دورًا في اختيارات الذوق الشخصي، فإن هناك مواليد أبراج يبرعن في اختيار المجوهرات التي تناسب شخصياتهن وتكمل أناقتهن، وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".



نساء برج الثورتعشق نساء برج الثور كل ما هو أصيل وعالي الجودة، لذلك يملن لاقتناء قطع المجوهرات ذات التصاميم الكلاسيكية والخالدة، التي لا تبطل موضتها بمرور الزمن. لا يبحثن عن الزينة السريعة أو الموضات العابرة، بل يفضلن القطع التي يمكن ارتداؤها لسنوات طويلة دون أن تفقد بريقها، مثل القلادات البسيطة، والأساور الذهبية الثقيلة، والخواتم ذات الأحجار الكريمة الطبيعية.



نساء برج الأسدتميل نساء برج الأسد إلى المجوهرات الجريئة اللافتة للنظر، فهن يحببن لفت الأنظار بقطع مميزة، تحمل طابع القوة والتميز. لذلك، يفضلن القطع ذات التصاميم العصرية، مثل القلادات الكبيرة، والأقراط الضخمة، أو الإكسسوارات التي تحمل رموزًا ملكية أو حيوانية مثل رأس الأسد أو الثعبان. بالنسبة لهن، المجوهرات وسيلة للتعبير عن الشخصية القوية والثقة بالنفس.



نساء برج الميزانتعشق نساء برج الميزان البساطة والأناقة الناعمة، لذلك يملن لاختيار المجوهرات الرقيقة ذات التفاصيل الصغيرة والمتقنة. يفضلن التصاميم التي تمنح إطلالاتهن لمسة من الرقي والأنوثة دون مبالغة، مثل السلاسل الرفيعة، الأقراط الصغيرة المزينة بأحجار كريمة ناعمة، والخواتم البسيطة التي تناسب جميع الأوقات.



نساء برج الحوتأما نساء برج الحوت فيتمتعن بخيال واسع ينعكس في اختيارهن للمجوهرات، إذ يفضلن القطع ذات الطابع الغامض والرموز الأسطورية. يلفتن إلى التصاميم التي تحمل زخارف بحرية أو رموز مستوحاة من الأساطير مثل الأصداف، الأسماك، أو النجوم، مما يمنح إطلالاتهن لمسة فريدة مليئة بالأسرار والجاذبية.



نساء برج العقرب نساء برج العقرب تفضل نساء برج العقرب المجوهرات التي تعكس غموضهن وعمق شخصيتهن، ولهذا يمِلن نحو القطع ذات التفاصيل الدقيقة والطبقات المتعددة، مع شغف خاص بالأحجار الكريمة ذات الألوان الداكنة كالأسود والأزرق الداكن. هذه الألوان تمنح مجوهراتهن طابعًا قويًا وساحرًا يعكس قوة الحضور والثقة، كما أنهن لا يفضلن البساطة المفرطة، بل يبحثن دائمًا عن التصميمات المعقدة والمميزة.