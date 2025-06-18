شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو: تحقيق حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب هو أحد الأبراج المائية العميقة التى تجمع بين الغموض والشغف، لا يحب أن يكشف كل أوراقه بسهولة، لكنه فى الوقت ذاته وفىٌّ وصادق مع من يثق بهم، قوى فى مواقفه، ولا يتراجع بسهولة عن أهدافه.

برج العقرب فى حظك اليوم 18 يونيو

تشعر اليوم برغبة ملحة فى اتخاذ خطوة مصيرية فى حياتك سواء العملية أو العاطفية، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لكشف ما فى قلبك، أو بدء مشروع جديد طالما خططت له.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، وفى هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لمواليد العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تجد نفسك فى موقف يستدعى اتخاذ قرار حاسم يحدد مستقبلك المهنى، لا تتردد فى الاستماع لحدسك فهو سيساعدك على اتخاذ الخيار الصحيح، قد تلوح فى الأفق فرصة للترقية أو الانتقال لعمل جديد.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقتك مع شريك حياتك تمر بمرحلة تحتاج للوضوح، لا تترك الأمور معلقة، تحدث معه بصدق عما يدور فى ذهنك، قد يكون هذا الحوار نقطة تحول فىمسار العلاقة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن مصادر القلق، فجهازك العصبى بحاجة إلى الراحة، مارس تمارين التنفس أو التأمل ولو لدقائق، وستشعر بتحسن كبير فى طاقتك وحالتك النفسية.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع لك الفلك تحقيق حلم قديم كنت تنتظره منذ فترة، وربما تسافر لمكان جديد يغير من رؤيتك للحياة، حاول أن تستعد لهذه التحولات بطاقة إيجابية.