شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو: كن حذرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج السرطان هو برج مائى يحكمه القمر، مما يجعل مواليده يشعرون بتأثيرات الدورات القمرية سواء أحبوا ذلك أم لا، السمات الشائعة لبرج السرطان هى أنهم أشخاص عاطفيون ومتعاطفون وذوو خيال واسع.

برج السرطان فى حظك اليوم

قد يكون برج السرطان منعزلاً وغامضًا فى بعض الأحيان، ولا ينفتح إلا على أقرب الناس إليه، إنه ليس من الأبراج التى تهتم باللقاءات العابرة والعلاقات العابرة، وبينما يتوخى الحذر فى ثقته، بمجرد أن تصل إلى قلب السرطان، فإنه يصبح صديقًا وعشيقًا مخلصًا وعاطفيًا.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج السرطان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تظهر اليوم فى العمل عدد من المشاكل البسيطة التى تمنعك من أداء عملك بسلام، أنت بحاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أحد المرؤوسين، لا تستسلم للانفعال، بل عليك التعامل معه بذكاء حتى لا تؤثر على معنويات المجموعة بأكملها.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هناك شىء ما فى علاقتك يجعلك تشعر بأن كل شىء يسير على ما يرام، وأن العلاقة الدائمة على وشك أن تدوم، وقد تتخذ العلاقة شكل الزواج لكن قبل أن تستسلم بكل ما لديك، خذ نفسًا عميقًا واقرأ بين السطور، فقد يتبين أن ما تقوله صحيح أو قد تكتشف شيئًا كنت تتجاهله.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

فكر فى تغذية عقلك وليس جسدك، فأنت تحافظ على لياقتك البدنية، أما ما يحتل المرتبة الثانية فهو عقلك المجهد، استرخِ؛ واشترك فى بعض الأنشطة الترفيهية التى ستكون غذاءً لعقلك، خصص دقائق من وقتك لنفسك، ركز وتأمل، واعطِ اتجاهًا لعملية تفكيرك التى تسير فى اتجاهات مختلفة.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن أول من يتخذ المبادرة وسوف تكون أول من يحصل على الفضل، فقط كن حذرًا بعض الشىء حتى لا تجهد نفسك أو تضغط بشدة على بعض القضايا الأقل أهمية، لا تؤذى الآخرين بقول شىء لا يعجبهم، فقد يزعجونك عن غير قصد ودون أن يدركوا حتى أنهم يفعلون ذلك بالفعل.