شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: لو عايز ديكور بيتك معبر عن شخصيتك.. اعرف أفضل الاختيارات حسب برجك والان مع تفاصيل الخبر

المنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو امتداد لشخصيتك، وانعكاس لهويتك الداخلية، إنه المكان الذي تجد فيه الراحة، وتشعر فيه بالأمان، وتكشف فيه عن ذوقك وميولك، لذلك من المهم أن تُضفي على ديكور منزلك لمسة خاصة تعبر عنك أنت، وليس فقط عن أحدث صيحات الموضة، فبرجك الفلكي يمكن أن يكون دليلك لاختيار الأجواء المثالية لمنزلك، لتشعر بالانسجام والراحة والطاقة الإيجابية في كل ركن، ويستعرض ”الخليج 365” الديكورات المناسبة للأبراج وذلك وفقاً لما نشره موقع مجلة " Architectural Digest".

برج الحمل: ألوان نارية تعكس الحماس

يناسب مولود برج الحمل الألوان النارية الزاهية مثل الأحمر والبرتقالي والوردي القوي، فهي تعكس شخصيته النشيطة والمتحمسة، اللون الأحمر تحديدًا يتماشى مع طاقته العالية، كونه لون كوكبه الحاكم "المريخ"، كما يُعتبر اللون البرتقالي خيارًا مثاليًا لتحفيز الطاقة الإبداعية، وهو أيضًا سهل الدمج مع عناصر الديكور المختلفة.



الألوان القوية

برج الثور: هدوء الطبيعة في كل زاوية

كونه من الأبراج الترابية، ينسجم برج الثور مع ألوان مستوحاة من الطبيعة مثل الأخضر المريمي، الكريم، والبنفسجي الفاتح، هذه الألوان تساعده على الشعور بالثبات والراحة، وتدعوه للتواصل مع ذاته، البنفسجي خصوصًا يمنحه بيئة هادئة تساعد على التركيز والإبداع، مما يجعله لونًا مفضلًا لزوايا القراءة أو غرف النوم.

برج الجوزاء: المساحات البيضاء ولمسات مرحة

يفضل برج الجوزاء المساحات المفتوحة والمنظمة، لذا يُعد اللون الأبيض أساسًا مثاليًا لجدران منزله، لكن طبيعة الجوزاء المرحة والمتجددة تحتاج إلى بعض اللمسات اللونية، مثل الأصفر، الأزرق، والبرتقالي، لتعكس شخصيته المتنوعة، كما يمكن اعتماد الزخارف والنقوش البسيطة لإضفاء طابع خاص دون الشعور بالفوضى.



ديكور مودرن

برج السرطان: أجواء دافئة وحنونة

برج السرطان من الأبراج العاطفية التي تبحث عن الأمان، لذا تناسبه ألوان الباستيل مثل الوردي الفاتح، الأبيض، الأزرق السماوي، وحتى البنفسجي الهادئ. هذه الألوان تمنح المنزل طابعًا ترحيبيًا دافئًا، وتساعد في تهدئة مشاعر القلق. البنفسجي تحديدًا يضفي طاقة روحية مريحة تعزز السلام الداخلي.

برج الأسد: فخامة الملوك في الألوان

مولود برج الأسد يعشق الفخامة والتميز، لذا ينجذب إلى الألوان الذهبية، الأرجواني الداكن، وألوان القطيفة، هذه الألوان تعكس شخصيته القيادية وواثقة الخطى، يمكن اعتمادها في تفاصيل الديكور مثل الستائر، الوسائد، أو الحوائط الرئيسية، لإبراز الجانب الملوكي الذي يميز هذا البرج الناري.



موضة ديكور 2025

برج العذراء: بساطة أنيقة ونغمات ترابية

يميل العذراء إلى الألوان الهادئة والعملية، مثل البني الفاتح، الكستناء، والأزرق الجليدي، هذه النغمات تمنح منزله إحساسًا بالنظافة والنظام، وهما عنصران مهمان في حياة العذراء، يُفضل اختيار درجات سهلة التنسيق، تعكس الترتيب وتُسهل الحفاظ على مظهر مرتب.

برج الميزان: أناقة متزنة ولمسة فنية

يُعرف الميزان بذوقه الرفيع وحبه للجمال، لذا يُفضل الألوان الراقية مثل الوردي، والأخضر الداكن، تمنح هذه الألوان منزله طابعًا أنيقًا ومتناغمًا، كما أنها تعكس رغبته في السلام والراحة، يحب الميزان أن يستضيف الآخرين، لذا يجب أن تشع ألوان منزله بالدفء والترحيب.

برج العقرب: عمق الألوان وقوة الحضور

يميل برج العقرب إلى الألوان الغامقة والقوية مثل الأسود، الأحمر الداكن، والمارون، هذه الألوان تعكس شخصيته الغامضة والعميقة، وتمنحه بيئة تعزز الشعور بالقوة والسيطرة، كما يُعد اللون الوردي الساخن خيارًا جريئًا يمكن استخدامه في تفاصيل الديكور، ليُضفي لمسة من الجرأة دون مبالغة.

برج القوس: مغامرة لونية وروح مرحة

يفضل القوس الألوان النابضة بالحياة مثل البرقوق، الأخضر الليموني، والنقوش الزاهية، هذه الألوان تُناسب طبيعته المغامِرة وتمنحه أجواءً من التفاؤل والانطلاق، يُمكن اعتمادها في غرف المعيشة أو الزوايا المفتوحة، لتكون مسرحًا لتجارب القوس المتجددة وأفكاره الحرة.

برج الجدي: كلاسيكية راقية وهدوء عملي

مولود برج الجدي يفضل الألوان الهادئة والمحافظة مثل الرمادي الفاتح، والأزرق الداكن، هذه الألوان تعكس طبيعته الجادة والمنظمة، وتمنحه قاعدة مثالية لإضافة تفاصيل فنية أو نباتات، يميل الجدي إلى الأثاث الثقيل والعملي، لذا يجب أن يكون اللون الخلفي بسيطًا لتجنب التشتت البصري.



ديكور 2025

برج الدلو: أفكار مبتكرة وخيارات مرنة

يحب الدلو التجديد والتغيير، لذا يُناسبه اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، يساعده هذا اللون على تحفيز الإبداع، ويدعمه في تجربة تصاميم فريدة، كما أن الرمادي يمكن أن يشكل خلفية مرنة تسمح له بإعادة ترتيب الديكور باستمرار، بما يتماشى مع أفكاره المتجددة.

برج الحوت: رقة الماء وسكينة البحر

كونه من الأبراج المائية، ينجذب الحوت إلى ألوان البحر والمحيط مثل الفيروزي، الأزرق الفاتح، هذه الألوان تمنح منزله طابعًا رومانسيًا وهادئًا، يساعده على الاسترخاء بعد يوم