شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 15 يونيو: مثل أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج العقرب من 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر، ويمتاز مواليده بالقوة الداخلية والذكاء، والقدرة على قراءة الآخرين بسهولة.

برج العقرب فى حظك اليوم

مولود برج العقرب يتمتع بحس حدسى قوى، وشخصية قيادية وقدرة على حفظ أسرار أصدقائه لذلك فهو محبوب من الجميع ويمتلك العديد من علاقات الصداقة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

حرصك على الإنصات لأفكار من حولك وتوجيهم بالنصائح اللازمة ساعد على تقوية علاقتك بزملائك ونجاحك في عملك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حبك وإخلاصك لشريك حياتك حولك لمثل أعلى لمن حولك، وجعلك محبوب من الشريك وساعد على تحسين علاقتك بأطفالك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

حرصك على النوم لساعات كافية وممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى، جعلك أكثر تركيزاً في عملك .

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يحرص على تقديم أفكار جديدة ومختلفة في عمله لحاجة المؤسسة إليه.