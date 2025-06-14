شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج بتراقب ستوريز الأكس حتى لو عدى سنوات على انفصالهم.. مش بيعرفوا ينسوا والان مع تفاصيل الخبر

مرحلة الانفصال من المراحل المؤلمة والتي تختلف فترة التعافى فيها من شخص لآخر، فالبعض منهم قد يراقب حبيبه السابق لسنوات عبر "السوشيال ميديا" و"الستوريز"، وقد يشاهدون فيديوهاته يوميًا ولا يستطيعون التخطى بسهولة.

وحسب ما ذكره موقع "bustle"، فإن هناك بعض الأبراج الفلكية التي تراقب "الأكس" على السوشيال ميديا حتى بعد الإنفصال، وهى:

برج السرطان

عندما يقع هذا البرج المائي العاطفي في الحب، يكاد يكون من المستحيل عليه نسيان أي الحبيب بسهولة، ويشعر بالحنين الذى ما يعيده إلى مراقبة القصص التى ينشرها الحبيب السابق، سيرغب برج السرطان في التحقق منها ومعرفة ما يفعله في بعض الحالات، قد يظل تربطه علاقة صداقة مع الحبيب السابق في الحياة الواقعية - وأحيانًا يكون ذلك حقًا لأنهم يتوق إليه أو يفتقده في حياته.

بما أن برج السرطان برجٌ يحكمه القمر، فهو تحت رحمة عواطفه. فبينما تستطيع باقي الأبراج مقاومة الرغبة في قراءة قصة حبيب سابق، سيستسلم برج السرطان ويتابعها في كل مرة.

برج العذراء

بعد الانفصال، قد يفكر برج العذراء في حظر الحبيب السابق على تطبيق "إنستجرام"، لكن صوت داخلى يمنعه، ولكن غالبًا ما يميل أن يُبقي شريك حياته السابق في قائمة أصدقائه كوسيلة للحفاظ على استمرارية العلاقة.

مواليد برج العذراء يحكمهم عطارد، مما يعني أنهم يحللون كل شيء، سيتابعون القصص التى ينشرها الحبيب السابق بحثًا عن أدلة على الإنفصال، ويطمئن هل تجاوز الحبيب السابق مرحلة الانفصال بالفعل؟ هل يبدو سعيدًا وناجحًا؟ .

برج الميزان

برج الميزان الودود والمنفتح يجمع الأصدقاء والحبيبات السابقات كالبوكيمون. بمجرد أن يتعرف عليك، من المرجح أن يبقيك في حياته للأبد. ولأنه برج لا يمانع التغيير، لديه القدرة على التخلي عن حبيبه السابق عاطفيًا، وهذا يتيح له متابعة قصصه بشكل عابر إلى الأبد.

هذا البرج الهوائي ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أنه يتصفح باستمرار أى شىء ينشره الحبيب السابق ويعلق عليها لمجرد التسلية. من المرجّح أن ينقر على قصصه ويشاهد جميع منشوراته الخمسة عشر، ثم ينتقل إلى قائمة أصدقائه. من المُمتع بالنسبة له أن يطّلع على أخبار الجميع، لذا غالبًا ما لا يعنيه ذلك شيئًا. بل على العكس، هو سعيدٌ فقط بمواصلة الصداقة.



فتاة تتصفح منشورات حبيبها السابق