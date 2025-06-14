شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج نسائية بتحب الرغى مع الشلة في جروبات الواتساب.. مش بيملوا من الكلام والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأشخاص يفضلون التجمعات والرحلات الجماعية ويفضلون المحادثات الجماعية أيضًا وخصوصًا الفتيات اللاتى يمتلكن أكثر من "جروب على الواتساب" مع أصدقائهن وأقاربهن، وأحيانًا تكون هذه المحادثات الجماعية نشطة، لدرجة أنها قد تصل لأكثر من 500 رسالة يوميًا. وفي أحيانًا أخرى، ويعتقد إنهن ينتمين لبعض الأبراج الفلكية وهى حسب ما ذكره موقع "bustle":

برج الجوزاء

فتاة برج الجوزاء إجتماعية ومحبة للمرح، وتحمل هاتفها في يدها. وتحب أجواء الدردشة الجماعية، حيث يتحدث الجميع ويرسلون الرسائل في آنٍ واحد، ولا تشعر بالإرهاق أبدًا عند رؤية خمسين إشعارًا فائتًا. وعندما تلاحظ هدوء الدردشة الجماعية، تشعر بالملل.

برج العذراء

تستمتع فتاة برج العذراء بالطريقة التي تُنظم بها المحادثات وتتصفح قوائم أصدقائها يوميًا وتتواصل مع الجميع، وتتسم أيضاً بالإخلاص لذلك تسعد بالتقرب من أصدقائها وتعتبر الدردشة الجماعية طريقة عملية وسهلة للحفاظ على صداقاتها التي قد تتلاشى لولاها، لذا فهى تحرص بالحفاظ على تلك الروابط.

برج القوس

بينما يحبّ العديد من مواليد الأبراج المائية سرا انقطاع الدردشة الجماعية، ولكن يختلف الحال مع فتاة برج القوس التى تميل إلى الدردشة مع أصدقائها لساعات طويلة دون أن تشعر بالملل، كما تتمتع فتاة القوس بالقدرة والطاقة اللازمتين لإبقاء المحادثات المتعددة حية لسنوات متواصلة.

عندما تشعر فتاة القوس بالملل، قد تتصفح رسائلها النصية، وتجد دردشة جماعية كانت هادئة قبل عام، وتلقي التحية دون تردد. فهى لا تخشى أن تكون أول من تتواصل معهم.



فتاة تحب الدردشة



فتاة تتحدث مع أصدقائها