شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 14 يونيو: الهدوء قبل العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس يبدأ في 22 نوفمبر ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر وهو برج يشتهر بكونه من الأبراج التي تفضل الحياة الهادئة وعيشة الطبيعة عن ضجيج المدينة، مرت عليهم في الفترة السابقة أمور كثيرة مزعجة والآن فترة الهدوء التي تعقب العاصفة.

برج القوس فى حظك اليوم السبت 14 يونيو

ومولود برج القوس من الأبراج التي تفضل عيشة الحرية لا ينضبطون بمواعيد ما يعرضهم لكثير من المشاكل في مجال عملهم.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

مرت فترة عصيبة على مواليد برج القوس كان بالإمكان تجنبها ببعض الترتيب وعليهم في الفترة المقبلة وضع خطة عملية لتجنب الكثير من المشاكل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

على مواليد برج القوس مصارحة الحبيب بما يزعجه، حتى تعود المياة إلى مجاريها وتكون الأمور أكثر استقرارًا ورومانسية.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

على مواليد برج القوس وضع حالتهم الصحية في الاعتبار في المرحلة المقبلة حتى لا يتعرضوا لكثير من المشاكل الصحية أو تسوء حالتهم، فببعض الخطوات البسيطة ستكون الأمور أفضل بكثير.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج القوس في المرحلة القادمة سوف يكون بإمكانهم العيش بصورة أفضل وتجنب المشاكل التى حدثت من قبل، وسوف يتعلمون من الدروس السابقة بصورة كبيرة.