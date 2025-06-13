شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 13 يونيو: انطلق بحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس يبدأ من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، وهو من الأبراج النارية التى تعرف بحب المغامرة والسعى الدائم للحرية والانطلاق.

برج القوس فى حظك اليوم

مولود القوس يحب التجديد ويعشق التنقل والسفر، ينجذب دائمًا للتجارب الجديدة، ويتسم بالصدق والصراحة وروح الدعابة التى تجعله محبوبًا أينما ذهب.

مشاهير برج القوس

من أشهر مواليد القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لبرج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

اليوم مثالى لبدء تنفيذ أفكارك المؤجلة، قد تكتشف فرصة مهنية جديدة أو تطرق بابًا لطالما رغبت فى فتحه، لا تخشَ من المجازفة، فالحظ يقف إلى جوارك، والمثابرة ستؤتى ثمارها قريبًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية تحمل لك مفاجآت، وقد تلتقى بشخص جديد يشاركك نفس الشغف والتطلعات، لا تغلق قلبك خوفًا من الفشل، فالتجارب الجديدة قد تمنحك سعادة غير متوقعة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تحتاج لإعادة شحن طاقتك الذهنية والجسدية، لذا لا تتردد فى تخصيص وقت للراحة، قم بممارسة الرياضة التى تحبها أو احرص على قضاء بعض الوقت فى الهواء الطلق.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة، لكن عليك أن توازن بين اندفاعك الطبيعى والتخطيط الجيد، لا تترك الحماس يطغى على الحكمة، وستجد نفسك تحقق خطوات ناجحة ومتزنة فى الوقت ذاته.