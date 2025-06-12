شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 12 يونيو: لا تنظر إلى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر وينتهى فى 22 أكتوبر، وهو برج هوائى يشتهر مثل برج الجوزاء بتقلب المزاج والتردد، وهذا ما يجعله عرضة للذكريات وفريسة لوقائع مؤلمة حدثت فى الماضى.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 12 يونيو

برج الميزان معروف عنه أنه شخص اختيارى، عاشق للتميز لا يفضل الأمور المكررة أو التقليدية، يهوى الانفراد.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الهضبة عمرو دياب، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الميزان لديهم العديد من المميزات فى المجال العملى مما يجعل العمل معهم متعة، فهم أشخاص مبتكرون وطموحون ويحاولون طوال الوقت وضع الأمور فى نصابها الطبيعى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت على موعد مع حب جديد، فقد مضت الأيام السابقة جافة من المشاعر، وأتى وقت الحب والرومانسية فافتح قلبك وابتعد عن الماضى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

سيكون أمامك مهمة صعبة، لكن ببعض التنظيم سوف يكون من المحتمل تحقيقها بكل سهولة، عليك اتباع حمية قاسية للتخلص من الوزن الزائد الذى لحق بك مؤخرا، وسوف يلقى بظلاله على حالتك الصحية بشكل كبير.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سوف تكون الأيام المقبلة كاشفة لكثير من الأمور فى حياة مواليد برج الميزان، فهم سيتعرفون على من الصالح ومن الطالح ومن الصديق من العدو.