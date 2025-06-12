شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 12 يونيو: موعد مع الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الجدى فى 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم 19 يناير، ويشتهر مواليد برج الجدى بأنهم من الأبراج الصارمة فى حياتها، ولا تحركها العاطفة، يضعون الكثير من الخطط حتى يصلون إلى أهدافهم فى جيمع المجالات.

برج الجدى فى حظك اليوم الخميس 12 يونيو

مواليد برج الجدى من الأبراج التى تحاول على الدوام ألا تتقرب كثيرا من الأشخاص، ويفضلون المسافات فى العلاقات، فهم أبراج حساسة وكثيرا ما يؤذيهم بعض التصرفات.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى المطربة أنغام، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الجدى توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى

على الصعيد المهنى برج الجدى مثابر ونشيط وقادر على الدخول فى كثير من المشاريع فى وقت واحد، ولا يترددون فهم فى المجال العملى مغامرون.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

برج الجدى حساس ولكن يمسك بمقاليد العاطفة بين يديه، قادر على التحكم فى زمام الأمور، فهو من الأبراج التى تتميز بالسيطرة على مشاعرها.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

سوف تكون المرحلة المقبلة الأفضل على الإطلاق فأنت تعلم جيدا أن الفترة السابقة كان فيها كثير من التجاوز فى الأكلات غير الصحية، وعليك تعويض هذا الإفراط.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول فى الفترة المقبلة التحدث مع الحبيب لتجنب المشاكل والانفعالات، التى تحدث من فترة لأخرى فأنت شخص ذكى وقادر على قيادة الأمور لتصل لبر الأمان.