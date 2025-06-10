شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: لو فى حياتك مولود برج الجوزاء خلى بالك من 4 تصرفات هتبعده عنك والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من اتهام مواليد برج الجوزاء بأنهم متقلبون ومترددون فى العديد من مواقف حياتهم، إلا أن موقع "Horoscope" يكشف أن هناك صفات محددة يرفضها أصحاب هذا البرج تمامًا، ولا يقبلون الاقتراب من أى شخص يتسم بها، فهم وإن اشتهروا بالتذبذب فى بعض الأمور، إلا أن موقفهم حازم تجاه رفض الصفات التالية:



عدم الصراحةيتميز مواليد برج الجوزاء بالصراحة المفرطة التى قد تزعج من حولهم أحيانًا، لذا فإنهم يرفضون تمامًا التعامل مع الأشخاص غير الصريحين، فالكذب أو التلاعب بالكلمات يُشعرهم بعدم الارتياح ويُفقدهم الثقة فى الطرف الآخر.

نادرًا ما يكون مواليد برج الجوزاء بخلاء، فهم إما كرماء جدًا أو معتدلون فى إنفاقهم، لذلك لا يتحملون وجود شخص بخيل فى حياتهم، سواء كان بخله ماديًا أو عاطفيًا، إذ يرون أن العطاء جزء أساسي من أي علاقة صحية.

البخل







التجاهليحب مواليد برج الجوزاء الاهتمام ويكرهون الشعور بالتهميش، لذلك إذا تعاملوا مع شخص يتجاهل مشاعرهم أو وجودهم، فإن العلاقة بينهم سرعان ما تتحول إلى طريق مسدود، وينتهى الأمر بهم إلى قطع الصلة معه.

الغموضحب المعرفة والفضول من أبرز سمات برج الجوزاء، مما يجعلهم غير قادرين على تقبل الأشخاص الغامضين، فهم يفضلون الوضوح فى كل شىء، وإذا واجهوا شخصًا يُخفى مشاعره أو أفكاره، فإنهم يشعرون بالحيرة ويبذلون جهدًا لفك ألغازه، مما يُرهقهم نفسيًا.