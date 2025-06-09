شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أطفال 4 أبراج قلبها جامد وما بتخافش بسهولة.. بيحبوا أفلام الرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن مشاهد مثل ذبح الأضحية أو مشاهدة أفلام الرعب قد تثير الخوف لدى الكثير من الأطفال، إلا أن هناك فئة أخرى من الصغار تتعامل مع هذه المواقف بشجاعة لافتة وفضول لا يقاوم. هؤلاء الأطفال يملكون قلوبًا قوية لا تهتز بسهولة، ويجعلهم فضولهم الفطري أقرب للمغامرين الصغار، يتعاملون مع كل ما هو مخيف على أنه تحدٍ جديد يستحق الاكتشاف.

ووفقًا لما أوضحته مايا ناجي، خبيرة الأبراج، فإن بعض الأبراج الفلكية تمنح أصحابها منذ الطفولة تركيبة شجاعة ومغامرة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:



برج الحمل:طفل برج الحمل لا يعرف الخوف بسهولة، فهو من النوع الذي يواجه المشاهد الصعبة بحماسة واستعداد للمشاركة. لا يهرب من الدم أو الأصوات العالية، بل يقف في المقدمة وكأنه في مغامرة شيقة، يطرح أسئلة منطقية وعلمية، ويتعامل مع الحدث وكأنه قائد ميداني. طبيعة الحمل النارية تمنحه حماسة داخلية واندفاع يجعله يسبق الآخرين بخطوة.



برج الأسد:طفل برج الأسد يحب المشاهد الدرامية، ولا يخاف منها بل ينغمس فيها. سواء كانت حكاية مرعبة أو مشهد ذبح أضحية، يتفاعل طفل برج الأسد بشجاعة ويميل للظهور، وقد يطلب أن يشارك بنفسه أو يروي ما شاهده بفخر وكأنه بطل مغامرة. ثقته بنفسه وحبه للانتباه يدفعانه لتحدي الخوف بدلًا من الهروب منه.



برج القوس:طفل برج القوس لا يكتفي بالمشاهدة، بل يغوص في التفاصيل بأسئلته الدقيقة. لا يخاف من الرعب أو القصص الغريبة، بل يراها فرصة لفهم العالم من زاوية جديدة. مشاهد الدماء أو الأصوات العالية لا تزعجه، بل تثير فضوله، وقد يسأل عن أدوات الذبح أو القصة وراء الحكاية المخيفة، فهو مغامر بالفطرة.