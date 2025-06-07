شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج بتحب تروح السينما فى العيد.. مش بيفوتوا ولا فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذهاب للسينما من الخروجات المميزة في إجازة عيد الأضحى، حيث تجذب العديد من الأصدقاء والأسر، التى من عاداتهم الحرص على متابعة أحدث الأفلام السينمائية في أدوار العرض، وحجز الفيلم المفضل بالسينما لقضاء وقت ترفيهي مميز، ويعتقد إن هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية المعروفة بحبها لمشاهدة الأفلام في السينما وخاصة في أيام إجازة العيد، وهم وفقا لما نشره موقع" timesofindia"، :

برج الثور

يعرف مواليد برج الثور بعاداتهم في التردد على السينما من وقت لآخر، وأيضا في الإجازات، واهتمامهم باختيار فيلم يميل للرومانسية أو يناقش موضوع إجتماعى ويبتعدون أفلام الرعب، ليستمتعون بوقت سعيد يجعلهم يشعرون بطاقة إيجابية.

برج الجوزاء

يحرص مواليد برج الجوزاء بالذهاب إلى السينما مع أصدقائهم المقربين أو أشقائهم، ويعتمدون في اختياراتهم على فيلم يضم نجوم جديدة، لقضاء وقت ممتع ومختلف.

برج السرطان

يهتم مواليد برج السرطان باختيار أحد الأفلام، التى يستعيدون من خلالها ذكريات طفولتهم وأوقاتهم السعيدة مع أحبابهم، وتضيف لهم مشاعر من السعادة والبهجة.

برج الأسد

يحب مواليد برج الأسد الأفلام الدرامية، ويحرصون في العيد على قضاء وقت ترفيهي ممتع فيتجهون للسينما برفقة المقربين إليهم.

برج الميزان

برج الميزان من الأبراج المميزة التي تبحث عن الهدوء والطبيعية، لذلك يحرصون على اختيار فيلم عيد غنى بالأماكن الطبيعية المشهورة، التي تجعلهم يشعرون بالهدوء والاسترخاء.