شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 6 يونيو: لا تهدر الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج القوس شخص عاشق للحرية بطبعه، لا يرضى بالقيود، فصيح، وعاقل، يفكر بذكاء يسبق الآخرين بخطوات، متفائل، مغامر، صريح، ويحب الانطلاق والتجربة.

برج القوس فى حظك اليوم

يعرف أصحاب برج القوس بأنهم مزيج فريد من الحماس والجرأة، يهوون السفر ويبحثون دائمًا عن مغامرات جديدة، ويسعون دائمًا لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة رغدة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تدع الحماس الزائد يدفعك لتوقيع قرارات سريعة، التأنّى اليوم أكثر نفعًا من المغامرة، احرص على أن تضع خططا جيدة تساعدك فى تحقيق أحلامك المهنية خلال الفترات المقبلة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

امنح الشريك فرصة للتعبير عن نفسه دون مقاطعة، فالحوار الهادئ يعيد التوازن بينكما بشكل كبير جدًا خلال الفترات المقبلة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس رياضة بسيطة تكسر بها الملل، وحاول الابتعاد عن الإفراط فى السكريات خلال الفترات الحالية، واهتم بوزنك وابتعد الدهون التى تتسبب فى حدوث زيادة للوزن.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يوم يحمل إمكانات جميلة إذا استخدمتها بذكاء، لا تهدر الفرص بسبب توترك، وتخلص من أى قلق وتوتر يعوق حياتك المهنية والعاطفية.