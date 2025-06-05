شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: هتسافر ولا هتقضيها فى البيت.. اعرف هتحتفل بالعيد إزاى حسب برجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أيام العيد لا شىء يضاهى لحظة راحة تمنحك فرصة للشعور بالسعادة ولو للحظات قصيرة تقضيها فى الاحتفال بالعيد حسب طريقتك الخاصة، مثل أن تخطط للسفر أو التنزه مع الأصدقاء وغيرها من الطرق التى تختلف من شخص لآخر، لذا نستعرض فى هذا التقرير كيف يخطط كل برج لقضاء العيد بطريقته الخاصة، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة خبير الطاقة وعلم الفلك.

برج الحمل.. هيسافر

أصحاب برج الحمل لا يعترفون بالتخطيط المسبق، لكن يتخذون القرار السريع للسفر فى أول يوم العيد، سواء فى الساحل أو إلى وجهة جديدة.

برج الثور.. هيقضيها مع أسرته

برج الثور لا يبحث عن المفاجآت لكن يحب الروتين الآمن، حيث تناول الطعام مع أسرته أو الجلوس فى شرفة المنزل وتناول كوب شاي بالنعناع.

برج الجوزاء.. هيخرج مع أصحابه

ما بين التنزه مع الأصدقاء، أو زيارة خاطفة لأحد أفراد عائلته، سوف يقضى مولود برج الجوزاء أول أيام عيد الأضحى 2025.

برج السرطان.. هيعيش مع الذكريات

العيد بالنسبة لمولود برج السرطان هو العودة للبيت الذى نشأ فيه حيث التجمع مع أفراد الأسرة، واسترجاع أجمل ذكريات طفولته.

برج الأسد.. هيتفسح مع أصحابه

برج الأسد سوف يحرص على ارتداء أجمل ما لديه من ملابس ويصطحب أصدقاءه ويتنزه معهم فى أحد الأماكن الترفيهية ويلتقط معهم أجمل الصور.

برج العذراء.. هيقضيها فى الريف

يحب مولود برج العذراء أن يهتم بأدق التفاصيل كما يميل للجلوس فى الأماكن الهادئة، لذلك من المتوقع أن يقضى أول أيام عيد الأضحى فى منزل ريفى كما يبعد عن المفاجآت.

برج الميزان.. هيقضيه مع حبايبه

يحرص مولود برج الميزان على أن يوزع وقته بين أفراد عائلته وأصدقائه وربما يترك يخصص بعض الوقت للجلوس مع شريك حياته.

برج العقرب.. العيد مش للكل

مولود برج العقرب لا يتعامل مع العيد على أنه مناسبة تقليدية، بل فرصة للجلوس مع أصدقائه وأسرته، وإعادة ترتيبات حياته من جديد.

برج القوس.. سفر وسلام داخلى

مولود برج القوس لا يحب الجلوس فى المنزل، لذلك من المرجح أن يسافر بلد جديدة يكتشف فيها أشياء لم يراها من قبل.

برج الجدى.. هيقضيه فى الشغل

العيد عند مولود برج الجدي ليس استراحة، بل فرصة لإنجاز عمله في هدوء ومع ذلك، يقضى لحظة سعيدة مع أسرته خلال اليوم.

برج الدلو.. هيعمل حاجة جديدة

قد يختار مولود برج الدلو الاشتراك فى فعالية غريبة، أو الذهاب لمكان نادر، أو حتى ممارسة نشاط جديد تمامًا لم يجربه من قبل، فالعيد بالنسبة له تجربة خاصة.

برج الحوت.. هيقعد قدام البحر

يفضل مولود برج الحوت قضاء العيد أمام البحر، حيث الهدوء والسكون، أو مع عائلته حتى يشعر بالدفء والحنان معهم.



التنزه فى أحد الأماكن الترفيهية