شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 5 يونيو: اسأل قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج العذراء بالدقة والانضباط، والقدرة على تحمل المسئولية، كما لا يستطيع أن يثق فى أحد بسهولة ويحب عائلته ويخلص لهم، ومهووس بالنظافة والترتيب والنظام.

برج العذراء فى حظك اليوم

يوجه مولود برج العذراء النصائح للآخرين على هيئة انتقادات لاذعة، لذلك يغضب منه من لا يعرفه جيداً، كما يعرف بحبه الشديد للعمل الذى لا يتكاسل عنه.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

يجب عليك أن تراجع أفكارك جيداً قبل أن تطرحها على المسئولين بالمؤسسة التى تعمل بها، حتى تستطيع أن تقنعهم، ولا تتكاسل عن ذلك حتى لا تعرض للإحراج أمام الجميع.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اسأل قلبك وعقلك عند اختيارك لشريك حياتك المستقبلى، حتى تقتنع وتبدأ علاقة عاطفية جديدة مع شريك تشعر معه بالاستقرار والحب الذى طالما بحثت عنه.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول الخضراوات لتستفيد من عناصرها الغذائية، ولا تفرط مرة أخرى فى تناول الحلوى حتى لا تصاب بالسمنة من جديد.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة أن ينوع فى نظامه الغذائى حتى لا يشعر بالملل، وفى نفس الوقت يمارس التمارين الرياضية المناسبة.