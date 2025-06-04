شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اليوم العالمى للجرى.. 4 ماحدش يقدر يسبقهم أبرزهم مواليد برج الحمل والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة رياضة الجرى بشكل منتظم تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتحسن الحالة المزاجية كما تعود بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى على الرياضى، وبمناسبة اليوم العالمى للجرى نستعرض أبراج فلكية تفضل ممارسة الجرى بشكل منتظم، وهى وفقاً لما ذكره موقع "collective".

اليوم العالمى للجرى.. أبراج تفضل ممارسة رياضة الجرى برج الحمل

يستمتع مولود برج الحمل بممارسة رياضة الجرى التى تجعله يشعر بالسعادة والحماس والنشاط، ولأن الحمل يتسم بالعناد فإنه يحرص على منافسة من حوله فى أى سباق للجرى.

برج الثور

برج الثور من الأبراج الترابية الواقعية وتتسم بالعناد والقوة، ويحقق الأرقام القياسية في الألعاب الرياضية التي يمارسها، ومن الرياضات التي يحرص على ممارستها بشكل منتظم هي رياضة الجرى، لأنها تشعره بالحماس وتساعده في الحصول على لياقة بدنية مميزة.

برج الأسد

يعشق مولود برج الأسد أن يستعرض لياقته البدنية حتى يكون محط أنظار من حوله، لذلك يعشق ممارسة رياضة الجرى أمام الجميع حتى يستعرض لياقته ويحرص على الفوز وتحقيق الانتصار في مسابقات الجرى.

برج الجدى

الجدى من الأبراج المعروفة بحبها الشديد للرياضة ويحرص على الحصول على لياقة بدنية مميزة، لذلك يمارس رياضة الجرى بشكل يومى ويتبع نظاما غذائيا صحيا يساعده فى الحصول على جسم رياضى متناسق.



أطفال يمارسون رياضة الجرى