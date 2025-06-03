شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج بتحب تقرا الكتب بدل ماتتفسح في العيد.. مش بيحبوا الزحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موسم تزدحم فيه المخططات بالخروجات والسفر، وتعلو فيه أصوات الاحتفال، هناك من ينسحبون بهدوء من كل ذلك الصخب، بحثًا عن سكينة من نوع آخر سكينة تجدها فقط بين دفّتي كتاب، وهُم ليسوا كُسالى ولا منعزلين، بل أصحاب عقول يقظة لا تهدأ، تجد في القراءة متعة توازي أي رحلة، وراحة لا يمنحها إلا الحبر لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأبراج التي تستغل إجازة العيد في القراءة، وفقًا لما جاء في موقع timesofindia

برج العذراء

يميل مواليد برج العذراء إلى التفكير العميق، والتحليل، وحب التعلّم. لا يتعاملون مع القراءة كوسيلة ترفيه فحسب، بل كوسيلة لإعادة ترتيب أفكارهم، وتطوير ذواتهم خلال إجازة العيد، من المرجّح أن يختار العذراء كتابًا في التنمية الذاتية، أو السلوك الإنساني، أو حتى الاقتصاد المنزلي، يقضي معه ساعات من التأمل الهادئ.

برج الدلو

برج الدلو لا يعرف للسطحية طريقًا في العيد، وبينما يميل الكثيرون إلى الراحة، يذهب هو إلى أبعد مما هو مرئي يميل لقراءة الكتب الفلسفية، وموضوعات التغيير المجتمعي، والنظريات الحديثة، مما يمنحه شعورًا بالتجدد الذهني والفكري.

برج السرطان

برج السرطان بطبعه عاطفي، ويميل إلى كل ما يلامس الروح في القراءة، يجد ملاذًا لمشاعره، ويهوى الروايات التي تدور حول الحنين، العلاقات، والقصص الإنسانية في العيد، سيكون الأقرب إلى قراءة رواية عربية قديمة، أو كتاب عن الذكريات، وربما خواطر أدبية تمنحه حالة من الدفء الداخلي.

برج القوس

يحب مولود برج القوس السفر، والكتاب بالنسبة له وسيلة لاكتشاف ثقافات جديدة دون أن يغادر مقعده يجد متعة كبيرة في قراءة كتب الفلسفة الشرقية، أو السير الذاتية لرموز ملهمة، وربما كتب تتناول تجارب من بلدان مختلفة، ما يجعله في رحلة دائمة حتى في أوقات العطلة.

برج الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج التي يصعب إيقافها عن التفكير. في القراءة، لا يبحث عن نمط محدد، بل يجمع بين أكثر من نوع، رواية، مقال علمي، كتاب ساخر في إجازة العيد، سيقضي وقته في التنقل بين موضوع وآخر، لا يهدأ إلا حين يشعر أنه امتلأ بما يكفي.



ابراج عاشقة للقراءة



فتاة تقرأ في إجازة العيد



