شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج نارية قلوبهم طيبة وبيحبوا الناس.. ما حدش يقدر يزعل منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأبراج التى يصنّفها علماء الفلك على أنها "نارية "أو حتى تلك المعروفة بعنادها وحدّتها، تتسم بالحنان، والتسامح، والاحتواء قد لا تُظهر هذه المشاعر بسهولة، لكن من يقترب منهم بصدق سيكتشف دفء قلوبهم، تحترق لتضيء حياة الآخرين، لا لتحرقهم، لذا تواصلنا مع مايا ناجي خبيرة الأبراج لمعرفة أبرز الأبراج النارية التى تمتلك قلوب طيبة، وهى..

برج الحمل

برج الحمل معروف بطاقته العالية واندفاعه فى ردود فعله، لكنه يحمل قلبًا لا يعرف الحقد، وسرعان ما ينسى الإساءة، وحنانه يظهر فى مواقف الدعم والمساندة، خصوصًا لمن يحبهم، ولا يتردد فى التضحية من أجلهم، حتى لو لم يُظهر ذلك بالكلمات.

برج الأسد

برج الأسد قد يبدو متماسكًا ومعتدًّا بنفسه، لكنه في الواقع يملك قلبًا يسهل الوصول إليه، خصوصًا إن شعر بأنك تقدّره بصدق، فهو كريم فى عواطفه كما فى عطائه، وإذا أحب، أحب بعمق وطيبته لا تظهر فى العلن دائمًا، لكنها تظهر فى أفعاله قبل أقواله.

برج القوس

مولود برج القوس لا يحب التقييد، لكن ذلك لا يجعله باردًا بل على العكس، هو من أرق الأبراج حين يشعر بالأمان فى العلاقة، عنده طيبة نقية، وخفة ظل تمنح من حوله شعورًا بالراحة، ويملك قدرة حقيقية على التسامح وتجاوز الأخطاء دون أن يعاير أو يلوم.



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