شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج بتحب الرحلات والسفر في العيد.. أنت منهم ولا لأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

كل منا يخطط لأجازة العيد حسب ميوله واحتياجاته وما يفضله وهناك بعض الأشخاص يفضلون السفر والرحلات في العيد مع أصدقائهم أو أقاربهم سواء كانت رحلات صيفية أو ترفيهية ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية،و هى حسب ما ذكره موقع" timesofindia "، :

برج الحمل

لا يهتم برج الحمل بالرحلات السياحية الروتينية. فهو يسعى لمغامرات مكثفة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، مثل المشي لمسافات طويلة والقفز بالحبال وركوب الأمواج. طبيعته الجريئة تجعله مسافرًا منفردًا واثقًا من نفسه، وغالبًا ما يختار وجهات تُثير حماسه. يعشق برج الحمل تجاوز الحدود، سواءً بتسلق الجبال أو تعلم الرياضات الخطرة أو تحطيم الأرقام القياسية في السفر. برج الحمل من النوع الذي يحجز رحلة اليوم ويغادر غدًا دون تفكير مفرط.

برج الجوزاء

لكونهم من الأبراج الهوائية، فهم بطبيعتهم دائمو الحركة، ويتوقون دائمًا لتجارب جديدة وبيئات جديدة. بالنسبة للجوزاء، السفر هو الاكتشاف، والتعرف على أشخاص جدد، والتعلم المستمر. يفضلون السفر السريع بدلًا من البقاء في مكان واحد لفترة طويلة. يمكنهم بدء محادثة مع أي شخص، في أي مكان، وتكوين صداقات في جميع أنحاء العالم. طبيعتهم المرنة تسمح لهم بالتكيف مع أنماط السفر والبيئات المختلفة بسهولة.

برج الأسد

لا يسافرون للمتعة فحسب، بل ليتركوا إنطباعًا جيدًا ويختبروا أفضل ما تقدمه الحياة. يريدون أن تكون عطلاتهم رائعة بقدر شخصياتهم. مثل التجول باليخت، ورحلات التسوق الفاخرة. يزدهر الأسد في الوجهات الشهيرة والحيوية حيث يمكنهم التألق، وبناء علاقات إجتماعية، والاستمتاع بالفعاليات الفاخرة. يجذب الأسد الإنتباه بسهولة أينما ذهب، مما يجعله قائدًا طبيعيًا في الرحلات الجماعية.

برج القوس

لا يسافر القوس للترفيه فحسب، بل يسافر للنمو والتعلم وخوض تجارب تغير حياته. ويتجنب الجولات السياحية التقليدية المصحوبة بمرشدين، مفضلًا العيش كأهل المنطقة، والإقامة في بيوت الشباب، وتناول طعام الشارع، وتعلم لغات جديدة. ليس لديه دائمًا خطة ثابتة؛ بل يُفضل الإنجراف مع التيار. القوس من النوع الذي يحجز تذكرة ذهاب فقط، ويخطط لخطوته التالية على طول الطريق.

برج الدلو

يتجنب برج الدلو وجهات السفر التقليدية، مفضلاً الوجهات الخفية والأماكن غير التقليدية. لا يحتاج إلى رفيق سفر؛ فهو يعشق حرية السفر بمفرده، وغالبًا ما يسافر بحقيبة ظهر إلى وجهات نائية أو تجريبية. يستمتع برج الدلو بالتطوع والسفر البيئي ورحلات التأثير الإجتماعي، مثل المساعدة في مخيمات اللاجئين أو الإنضمام إلى مشاريع الحفاظ على البيئة. ينجذب إلى المدن المستقبلية وأنماط الحياة البديلة.



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