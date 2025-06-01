شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 نساء أبراج عمرها ما تفوت ترويقة العيد.. عندها هوس بالنظافة والان مع تفاصيل الخبر

تنظيف المنزل قرب حلول العيد من الطقوس المعروفة، وتحرص ربات البيوت دائمًا على الاهتمام بترتيب المنزل والتنظيف واختيار قطع ديكورات مبهجة مناسبة لأجواء العيد، لكن بعضهن يعانين من هوس النظافة، حتى إنهن بعد تنظيف منزلهن يحرصن على تنظيف بين الحين والآخر قبل العيد، ويعتقد أنهن ينتمين لبعض الأبراج الفلكية التى تعانى من " هوس النظافة"، وهم حسب ما ذكره موقع "mindbodygreen"

برج العذراء

تحتل امرأة برج العذراء المركز الأول في قائمة "أكثر الأشخاص المهوسين بالنظافة"، حيث تشتهر نساء برج العذراء بحرصهن الشديد على الوصول للكمال وحرصهن على التنظيم، ويفخرن بقدرتهن على خلق النظام من الفوضى، ويستمتعن بتدوين اليوميات أو وضع القوائم لفهم أفكارهم.

برج السرطان

تتسم نساء برج السرطان باللطف وحرصهن على رعاية أحبائهن، وهذا يعني أنهن يأخذن منازلهن على محمل الجد. وتحتاج نساء برج السرطان إلى الأمان العاطفي ليزدهرن، لكنهن يدركن أيضًا أن تهيئة بيئة منزلية تُعزز هذا الأمان.أشياء مثل الفوضى قد تسبب لهن التوتر، حيث يعانين من هوس النظافة.

برج الجدى

ثالث أكثر الأبراج المهوسة بالنظافة هو الجدي . لا شك أن نساء هذا البرج يأخذن نظافة المنزل على محمل الجد، ولا يمكنهن الاسترخاء حتى لو كانت هناك مهمة واحدة في قائمة مهامهن، لذا إذا كانت هناك أطباق في الحوض أو ملابس قديمة للتبرع بها، فلن تهدأ امرأة برج الجدي حتى يتخلصن منها ويحافظن على نظافة وترتيب منزلهن.