شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 1 يونيو: استعد ثقتك بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع مولود برج الثور بشخصية قيادية حكيمة ومنضبط في مواعيده ويستطيع تحمل المسئولية، ومخلص لشريك حياته ودبلوماسى في تعامله مع من حوله.

برج الثور فى حظك اليوم

يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها صبره الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب التي يواجهها في حياته، كما يعرف بإفراطه في تناول الطعام.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم عادل إمام، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

اعمل من أجل حلمك ولا تتكاسل مرة أخرى، حتى تستعيد ثقتك بنفسك ولا تهتم بمن يحاولون التقليل من مجهوداتك حتى تحقق ما تحلم به.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً حتى تفهمه وتستوعبه قبل أن تحكم عليه، وتخسره مع مرور الوقت، كما عليك بتقوية علاقتك به من جديد.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط والحيوية، وتتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتها بسبب إفراطك في تناول الطعام.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، ويبذل قصارى جهده لينجح ويتطور.