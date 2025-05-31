شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج ما بتحبش تبقى مثيرة للجدل.. برج السرطان يتجنب الهجوم والحوت فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص يعبرون عن آرائهم بصراحة، حتى في الموضوعات الشائكة، بينما يفضل آخرون الصمت أو الحديث العام حين تتعلق الأمور بقضايا مثيرة للجدل، ومن بين هؤلاء الأشخاص يبرز مواليد برج الميزان، السرطان، والحوت، الذين يُعرف عنهم ميلهم لإخفاء بعض آرائهم، لا سيما تلك التي قد تثير خلافًا أو صدامًا في محيطهم الاجتماعي.

حول هذا السلوك، يوضح خبير الطاقة والفلك سليمان سماحة لـ" الخليج 365" أن السبب يعود إلى البنية النفسية والطاقية الخاصة بكل برج، والتي تؤثر بشكل مباشر على طريقة تعبيرهم عن آرائهم وتفاعلهم مع المواقف الحساسة.

برج الميزانمواليد برج الميزان يتميزون بحبهم للسلام الاجتماعي وتجنبهم للصراعات.ويفسر خبير الطاقة والفلك ذلك بقوله: "الميزان يملك حسًّا عاليًا بالعدل، لكنه يختار أحيانًا كتمان رأيه في المواضيع الجدلية، لأنه يرى أن المواجهة قد تخل بالتوازن الذي يسعى إلى تحقيقه. إنهم يفضلون الحوار الهادئ واللغة الدبلوماسية، ويبتعدون عن الطرح الحاد الذي قد يثير التوتر".

برج السرطانأما برج السرطان، فهو من الأبراج التي تتأثر مشاعريًا بشكل كبير، ويولي أهمية كبيرة للشعور بالأمان في محيطه. ويقول خبير الطاقة والفلك: "يميل مواليد السرطان إلى تجنب النقاشات التي قد تحمل طابعًا هجوميًا أو يترتب عليها رفض، فهم بطبعهم يميلون إلى الحفاظ على الاستقرار، ويفضلون تأجيل الحديث أو التعبير عن آرائهم الجدلية في الوقت والمكان المناسبين".

برج الحوت برج الحوت من أكثر الأبراج ارتباطًا بعالمه الداخلي، ويتميز بحس فني وتأملي. يوضح خبير الطاقة والفلك: "الحوت لا يفتقر إلى الآراء أو المواقف، لكنه ببساطة يختار طرقًا بديلة للتعبير، مثل الكتابة أو الفن أو التأمل، بدلًا من الدخول في نقاشات حادة. هو لا يبحث عن إثبات ذاته من خلال الجدل، بل من خلال التواصل الهادئ مع من حوله."



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