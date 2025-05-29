شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج مزاجها بيتغير مع ارتفاع درجة الحرارة.. السرطان بينعزل والأسد بينفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف فصل مليء بالمرح والأنشطة الخارجية، لكنه بالنسبة لبعض الأبراج يمثل تحديًا حقيقيًا لمزاجها ونمط حياتها وهناك أبراج تشعر بعدم الراحة مع حرارة الصيف المرتفعة، ويبدأ مزاجها بالتقلب والتغير بسبب تأثير الطقس على طاقتها، ونستعرض خلال السطور التالية، هذه الأبراج، وفقًا لما جاء في موقع" timesofindia".

برج السرطان

يشتهر مولود برج السرطان بأنه يفضل الجو المعتدل والهادئ ، لذا حرارة الصيف العالية تجعله يشعر بالإرهاق والضيق والميل إلى الانعزال والبحث عن الظل والهدوء، وقد يتغير مزاجه بسرعة بين الهدوء والغضب بسبب تأثره الكبير بالبيئة المحيطة به.

برج العذراء

يعرف مولود برج العذراء بشخصيته الدقيقة والحساسة للتغيرات المحيطة بها فالصيف ومشاكله مثل الحر والرطوبة تؤثر على مزاجه، ويصبح أكثر توترًا وقلقًا ويحتاج إلى تنظيم حياته جيدًا للحفاظ على هدوئه، وإلا فقد يصبح عصبي ومتقلب المزاج.

برج الجدي

برج الجدي من الأبراج المعروفة بطبيعتها المحافظة والعاشقة للروتين، لذلك فصل الصيف بحرارته يسبب له الشعور بعدم راحة ويؤثر على طاقته العملية ويصبح مزاجه أقل صبرًا وأكثر حساسية، ويحتاج إلى أوقات استراحة في أماكن باردة ليجدد نشاطه.

برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بمشاعر عميقة وأحيانًا معقدة، لذا حرارة الصيف تزيد من شدة هذه المشاعر قد يتحول مزاجه فجأة من الهدوء إلى الإنفعال، ويحتاج إلى تقنيات استرخاء مثل التأمل أو الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة للحفاظ على توازنه.



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