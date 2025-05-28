شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: رافعين شعار اصرف ما فى الجيب يأتى ما فى الغيب.. 4 أبراج معروفة بالتبذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عالم الأبراج لكل برج بصمته فى الحب، العمل، وحتى الإنفاق لكن الغريب أن بعض الأبراج، ورغم دخلها المحدود أو ظروفها المادية المتقلبة، تُعرف بأنها مبذّرة بالفطرة، ولا تعرف الادخار، وتنفق أحيانًا أكثر مما تملك، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأبراج المبذرة وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجى خبيرة الأبراج، وهى..

برج الأسد

برج الأسد يعشق الظهور، ويهوى التميز، وغالبًا لا يعترف بالحرمان حتى إن كان دخله المادى متواضعًا، ستجده يرتدي أفخر الملابس، يجلس في أرقى الأماكن، ويطلب أغلى الأطعمة ولا يبخل على نفسه أبدًا، ويبرر تبذيره بأنه يُكرم ذاته ويحب أن يكون سعيد.

برج القوس

يؤمن برج القوس أن الحياة قصيرة، ويجب الاستمتاع بها قدر الإمكان، لذا لا يفكر كثيرًا في الغد، ولا يتحمل فكرة التقشف، أيضًا سريع الاندفاع نحو أي تجربة جديدة سواء سفر، طعام، ثم يُفاجأ بأن حسابه البنكي تحت الصفر.

برج الجوزاء

يمتلك برج الجوزاء شغف التجربة والاكتشاف، وغالبًا ما يشتري شيئًا بدافع الفضول، ثم لا يستخدمه، ويعيد شراء البدائل، وفوضى الإنفاق لديه ليست بدافع التفاخر بل بسبب الحيرة وشخصيته المتقلبة.

برج الحوت

مولود برج الحوت لا يصرف من أجل الرفاهية فقط، بل من أجل المشاعر، فقد يشتري هدية باهظة لصديق، أو ينفق على الآخرين ليشعر بالحب أو التقدير، المال بالنسبة له وسيلة للتواصل العاطفي، لا أداة لإدارة حياته.



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