شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 28 مايو: احذر علاقات المصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف مواليد برج القوس بروحهم الحرة وحبهم للمغامرة والسفر، يتمتعون بطاقة لا تنضب وسعى دائم نحو المعرفة والتجارب الجديدة، هم صريحون فى آرائهم، ولا يترددون فى التعبير عن أفكارهم حتى لو لم تلقَ القبول، برج القوس هو أحد الأبراج النارية التى تبدأ من 22 نوفمبر وتنتهى فى 21 ديسمبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بالتفاؤل، والكرم، وحب الاستقلالية.

برج القوس فى حظك اليوممولود برج القوس يتمتع بشخصية منطلقة محبة للحياة، لكن ذلك لا يمنعه من الشعور بالضغوط أحيانًا، خصوصًا عندما تتعارض رغبته فى الحرية مع متطلبات العمل أو الالتزامات، هو شخص يبحث دائمًا عن التوازن بين الانطلاق والمسئولية، وبين الصراحة والمراوغة، لكنه في النهاية ينجح دائمًا في الخروج من المواقف الصعبة بابتسامة لا تُقاوم.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تواجه اليوم ضغوطًا متزايدة في محيط العمل، ويبدو أن المهام تتكدس فوق رأسك دون أن تجد فسحة لالتقاط أنفاسك، الوقت يداهمك، وتشعر بأنك محاصر بالتزامات لا تنتهى، رغم كل ذلك، حافظ على هدوئك ولا تستسلم للضغط، قد تضطر للتعامل مع شخص لا تشعر بالراحة تجاهه، لكن ضرورات العمل تفرض عليك حسن الاستماع والتعاون، تعامل بمرونة، فكل شىء مؤقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفىاحذر من الوقوع فى فخ العلاقات القائمة على المصلحة، لا تبحث عن الزواج بدافع المكاسب المالية، بل دع قلبك يقودك نحو من يشعر بك ويحتويك، قد تقابل شخصًا يثير فيك مشاعر لم تختبرها منذ زمن، وتجد نفسك مرتبكًا عند رؤيته، ثق بحدسك، وإن لم يكن واضحًا في البداية، فإن مشاعرك الصادقة ستقودك إلى القرار السليم.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحىأنت تخوض معركة حقيقية فى سبيل الوصول إلى الوزن المثالى، وقد قطعت شوطًا طويلًا بالفعل، اليوم سيُختبر مدى التزامك، فقد تواجه مغريات كالحلويات أو الوجبات السريعة التى تحبها، لكن المفاجأة السارة هى أنك ستجد قوة داخلية تدفعك لرفضها بثقة، هذا الانتصار الصغير سيمنحك دفعة قوية نحو تحقيق هدفك فى وقت أسرع مما كنت تتوقع.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةطاقتك الإيجابية تفتح لك أبوابًا جديدة فى الأيام المقبلة، رغم الانشغالات الكثيرة، تذكر أن الطريقة التى تعامل بها الآخرين تظل الأثر الأعمق، لا تتعجل ولا تدع الحماس يعميك عن مشاعر من حولك، كن متواضعًا فى نجاحك، فالتغيير قادم لا محالة، وقد يحمل لك مفاجآت تتجاوز توقعاتك، اجعل من صبرك سلاحًا ومن حسن نيتك درعًا.