شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 28 مايو: قدر كبير من الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالانضباط، فهو شخصية عملية ومسئولة تؤمن بأن الأمان المادى والعاطفى هما الأساس لأى حياة مستقرة، لا يفضل التغييرات المفاجئة، ولا يشعر بالارتياح فى بيئة غير مستقرة أو سريعة التحول، ورغم أن تمسكه بالروتين قد يفسر أحيانًا على أنه عناد، إلا أنه يعكس ولاءً عميقًا وقدرة مذهلة على الالتزام بالمشاريع والعلاقات لسنوات طويلة، يبدأ برج الثور من 20 أبريل ويستمر حتى 20 مايو، وهو من الأبراج الترابية التى تميل للواقعية وتقدير الجهد.

برج الثور فى حظك اليوممواليد برج الثور يتمتعون بحس مالى قوى، ويبرعون فى إدارة الموارد، سواء كانت أموالًا أو وقتًا أو علاقات، يحبون العمل الجاد، ويجدون متعة حقيقية فى التوفير والتخطيط طويل الأمد، إذ يمنحهم ذلك شعورًا بالاطمئنان والسيطرة على حياتهم، الصبر والدقة من أدواتهم المفضلة فى النجاح.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

يبدو أن الحظ يفتح أمامك نافذة جديدة اليوم فى المجال المهنى، وقد تظهر لك فرصة استثمارية مربحة ولكن محدودة الزمن، فكن مستعدًا لاتخاذ قرارات سريعة، مجالات مثل البناء أو العقارات قد تكون محط اهتمامك حاليًا، وإذا كنت تدرس دخول سوق جديدة، فهذا هو التوقيت الأمثل لبدء خطوة جريئة ومدروسة، لا تسمح للتردد أن يبدد الفرص، فالحسم مطلوب، وستشكر نفسك لاحقًا على هذا التحرك الذكى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى الأيام الماضية ربما حملت لك بعض الإرهاق أو عودة مزعجة لأعراض مرض مزمن، لكن اليوم قد تحمل لك بصيصًا من التحسن، سواء عن طريق علاج جديد أو تعديل بسيط في روتينك الصحى، ستكتشف أن الالتزام بنظام علاج محدد، حتى وإن كان بطيئًا في نتائجه، يمكن أن يحسن من حالتك بشكل ملحوظ على المدى الطويل، لا تتسرع في تقييم النتائج، وامنح جسمك الوقت ليتعافى تدريجيًا، أيضًا اهتم بجودة نومك وتغذيتك، فقد تكون من مفاتيح التحسن الحقيقي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفىاليوم يحمل طاقة رومانسية دافئة لمواليد الثور، إن كنت غير مرتبط، فقد تلتقي بشخص يلفت انتباهك من خلال دائرة الأصدقاء أو مناسبة اجتماعية خفيفة، لا تتردد في التعبير عن إعجابك بطريقة لطيفة وطبيعية، أما إذا كنت فى علاقة، فقد تشعر بتجدد شرارة الحب بينك وبين شريكك، وربما تخططان لقضاء وقت خارج الروتين المعتاد، جرب شيئًا جديدًا مع شريك حياتك، حتى وإن تطلب الأمر أن تخرج من دائرتك المريحة أو تنفق أكثر من المعتاد، فالأثر العاطفى يستحق.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةستعيش خلال الفترة المقبلة موجة من الإبداع والحس الفني العالي، وستشعر بحاجة ملحة لصنع شيء جميل بيديك أو التعبير عن نفسك بطريقة فنية، إن كنت تعمل في مجالات التصميم أو الفنون، فالوقت مناسب لإنجاز شيء خاص يعبر عنك، لكن تذكر أن الحفاظ على طاقتك بعد النشاط الإبداعي أمر ضروري، فقد تواجه لحظات من الفتور أو الإحباط بعد الإنجاز – وهو أمر طبيعي، حاول ألا تستسلم لهذا الإحساس المؤقت، وابدأ في تنظيم خطواتك لاستكمال ما بدأت.