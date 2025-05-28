شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أكلات خفيفة ولذيذة لا تزيد وزنك فى الصيف.. مشعبة وترطب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف تزداد رغبتنا في تناول وجبات خفيفة ومنعشة لكن البعض يقع في فخ اللجوء إلى الأطعمة السريعة أو الحلويات المليئة بالسكريات، ما يؤدي لزيادة الوزن، لذا كن حذرا عند تناول أطعمة خفيفة ومناسبة لفصل الصيف، ونستعرض خلال السطور التالية بعض الأكلات الصيفية المشبعة، خفيفة، ولذيذة، يمكنكِ تناولها وفقًا لما جاء في موقع goodhousekeeping.

سلطة الزبادي بالخيار والشبت

سلطة الزبادي بالخيار والشبت وجبة مرطبة وغنية بالبروتين، يمكن تناولها كعشاء خفيف أو كوجبة جانبية تعتبر مفيدة للهضم، منخفضة السعرات، أيضًا تحافظ على ترطيب الجسم.



سلطة الشبت

مكعبات البطيخ مع الجبن الأبيض

يعتبر طبق البطيخ مع الجبن الأبيض الثنائى الصيفى الأشهر، الذى يجمع بين الترطيب والطاقة والبروتين فى طبق واحد، بالإضافة إلى أنه قادر على منحك الشبع ويعتبر مثاليًا بعد الظهر أو قبل الرياضة.



بطيخ بالجبنة

كفتة الشوفان النباتية

كفتة الشوفان النباتية طبق صحي وبديل للكفتة المقلية، يعتمد على الشوفان والخضراوات مثل الكوسة والجزر، غني بالألياف مشبع ومناسب للأشخاص النباتيين.



كفتة الشوفان

رول خبز الشوفان بحشوة التونة والذرة

يعتبر رول الشوفان بخبز التونة والذرة وجبة غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات، تُناسب العمل أو النزهات، سهلة التحضير، وتعتبر مناسبة للدايت، تُؤكل باردة أو دافئة على حسب الرغبة.



رول خبز الشوفان بحشوة التونة والذرة

بيض مسلوق مع شرائح أفوكادو وتوست أسمر

البيض من الأكلات المفضل تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين لذا تعتبر وجبة البيض المسلوق مع شرائح الأفوكادو والتوست الأسمر خيار مناسب للفترة الصباحية أو المسائية مثالية للحفاظ على الشبع دون زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز التركيز.



بيض

بذور الشيا بالحليب النباتي والتوت

تحلية باردة مغذية ومشبعة، دون سكر مضاف، يساعد على تنظيم الهضم، ويمنحك شعورًا بالشبع أيضًا غنية بمضادات الأكسدة.