شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج شايفة السنجلة جنتلة ومش سهل تفكر في الارتباط.. برج القوس الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة في العزوبية، ويبحثون باستمرار عن شريك حياة يشاركهم الحب والاستقرار الأسري، في حين يجد آخرون في الوحدة مساحة حقيقية للراحة والنمو الشخصي، ويميلون إلى تأجيل قرار الارتباط حتى يفكروا فيه بعمق. ويبدو أن هؤلاء ينتمون غالبًا إلى بعض الأبراج الفلكية المعروفة بتقديرها للاستقلالية والسعادة الذاتية، كما أشار موقع dotdatascience.



إليك أبرز الأبراج التي تعرف بأنها تكون في أفضل حالاتها عندما تكون "سنجل":

أبراج بتكون مبسوطة وهى سنجل برج الدلو

برج الدلو هوائي ويتمتع بشخصية مستقلة، و لا يُحبّذ التلاعب أو العلاقات غير المترابطة، ويقدر حريته لذلك يُفضّل البقاء وحيدًا، ليحقق أحلامه في عمله أو يقضى وقتًا مع أصدقائه، لأن العزوبية تُمكّنه من التحكم في أمور حياته، وهو أمر يُقدّره بشدة.

برج العذراء

يقدر برج العذراء الاستقرار والتواصل لذلك عندما يدخل في علاقة عاطفية يهتم بالطرف الآخر، ويتوقع أن يحصل على نفس المستوى من الاهتمام، ولكن العذراء متقلب المزاج وقلقه يجعله يشك في مشاعره وهو أمر يكرهه بشدة، لذلك بدلاً من أن يتسامح مع صفته المتقلبة يفضل أن يركز على تحقيق أهدافه وهواياته وتطوير ذاته لذلك لا يتخذ قرار الزواج بسهولة.

برج القوس

يحب برج القوس الحرية وخوض المغامرات ويركز دائماً على تحقيق مستقبله، بدلاً من أن يركز في البحث عن شريك حياة، ويهدر الكثير من الوقت في البحث عنه، لذلك يفضل البقاء عازباً ليسافر ويستكشف أماكن جديدة ويتعرف على أشخاص جدد، فهو يُدرك أن الحياة أقصر من أن يهدرها في حيرة وبحث عن حلول لمشاكله العاطفية.



رجل سعيد بعزوبيته