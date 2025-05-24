شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: بكره يوم مميز.. 3 أبراج هتبدأ فصلاً جديدًا في حياتها يوم 25 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

غدًا يوافق يوم الأحد 25 مايو 2025، والذى من المتوقع أن تدخل فيه ثلاثة أبراج عصرًا جديدًا قويًا خلال تربيع القمر مع المريخ، حيث يشعر مواليد هذه الأبراج بالحماس والدفع تجاه العمل والتطور والتحول والتقدم نحو المستقبل، وفقًا لما ذكره موقع "yourtango".

أبراج تشهد فصل جديد بحياتها يوم 25 مايو 2025 برج القوس

في 25 مايو، يتقابل القمر مع المريخ في بيتك الرابع يامولود برج القوس، وهو بيت العائلة والبيت الصغير، مما يدفعك إلى إتخاذ خطوات عملية في حياتك الشخصية، و قد تشعر برغبة في التحرر من الأنماط القديمة التي جعلتك عالقًا في منطقة راحتك.

وستجد يامولود برج القوس أن هناك حاجة لتغيير شيء ما الآن، ولكن إذا شعرت بالإحباط أو نفاد الصبر، فثق أن هذه هي الطاقة التي تحتاجها لإحداث التغيير، ولهذا كن شجاعاً وحدد أهدافك وابدأ التحول والتقدم ولا تتردد.

برج الجدي

مع تربيع القمر مع المريخ في بيتك الأول للهوية، سيدفعك هذا اليوم نحو نسخة أكثر أصالة من ذاتك، يا مولود برج الجدي، حيث ترغب في أن تُرى على حقيقتك، لأنك سئمت من الاستمرار في التظاهر، كما لديك الكثير لتقدمه وتختبره، وبإمكانك فعل ذلك، كما تشعر برغبة في التخلص من شخصيتك القديمة والكشف عن نسخة أقوى وأكثر ثقة من نفسك.

برج الدلو

في 25 مايو، ستشعر يامولود برج الدلو بتنشيط طاقتك عندما يتقابل القمر مع المريخ في بيتك المهني العاشر، فإذا كنت تشعر بضغط لإثبات ذاتك أو السعي نحو هدف مهني جديد، فإن هذا الجانب يُحوّل هذا الإلحاح إلى عمل.

والعاطفة والدافع يُغذيان طموحاتك، مما يجعلك أقوى مما تتصور، ولكن احذر من أن تتسرع في إتخاذ أي قرار، فالعمل الذي تبذله الآن سيُغير مستقبلك، لذلك كن جادًا في جهودك.



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