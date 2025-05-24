شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 24 مايو: انتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر مولود برج القوس بأنه شخص عاشق للحرية بطبعه، لا يرضى بالقيود، فصيح، وعاقل يرى الفرص، ويغتنمها يفكر بذكاء يسبق الآخرين بخطوات، ولذلك يصعب خداعة.

برج القوس فى حظك اليوم

مولود القوس مزيج فريد من الحماس والجرأة، يهوى السفر ويبحث دائمًا عن مغامرات جديدة، لكنه فى أعماقه يتوق لتحقيق طموحات راسخة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

اليوم هو يومٌ مثالى لبذل قصارى جهدك لإبهار رؤسائك، إذا كنتَ ترغب فى ترك انطباعٍ إيجابى لديهم والتقدم للترقية، فابذل قصارى جهدك اليوم هناك احتمالٌ كبيرٌ لاختيارك للترقية إذا كنتَ فى قمة عطائك اليوم، فمن المرجح أن ينتبهوا إليك، وستكون فى وضعٍ جيدٍ للاستفادة قريبًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

من المرجح أن تغرق اليوم فى ذكرياتك الجميلة مع شريك حياتك وأنت تفكر فيه، فى هذه اللحظة، قد تتمنى لو كان برفقتك، قد تُشتت هذه الأفكار انتباهك عن عملك، لكنها جزء لا يتجزأ من جوهر الحياة، لذا استمتع بالعلاقة التى كونتها وبكل لحظة تجمعكما.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

يجب عليك التخلص من التدخين وتناول المشروبات الغازية، أيضًا احرص على أن تتخلص من التوتر، فعليك التغلب عليه فى أقرب وقت، نجاحك فى ذلك سيُزيل أى إزعاج نفسى وجسدى على الفور.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

القمر فى برج الدلو يُشعرك ببعض التوتر اليوم، عليك اليوم أن تنتبه لما تقوله، فالثرثرة غير المدروسة قد تُسبب لك الكثير من المشاكل.