شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم السبت 24 مايو: لا تفرط فى الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص من برج الدلو محبوبون للغاية، لكنهم انطوائيون ودبلوماسيون أيضًا، كما يتميز مولود برج الدلو بالعاطفة والحساسية الشديدة والطموح والعقلانية والحذر فى اتخاذ القرارات ومساعدة المحتاجين.

برج الدلو فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الدلو بصفات أخرى منها حبه لعمله والمزاجية والعصبية أحياناً، وعدم القدرة على الثقة بأى شخص بسهولة ويتصف بالكرم، ورغم عاطفيته الشديدة إلا أنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحانى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

التوازن هو محور اهتمامك اليوم، وستحاول تحقيق التوازن بين دخلك ونفقاتك، قد تبدأ بالبحث عن وظيفة ثانية لتكملة دخلك، ومن المرجح أن تجد اليوم فرصة ذهبية، فى الوقت نفسه ستنجح فى ضبط نفقاتك والتحكم فيها.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لطالما كنتَ مرحًا ولطيفًا فى علاقتك العاطفية، وقد أفادك هذا كثيرًا فى الماضى، لكنك اليوم على الأرجح تدرك أن كل ما يحدث فى حياتك العاطفية جدى للغاية، قد يبدو هذا مخيفًا بعض الشىء، لكن عليك أن تفهم أن اتخاذ هذه الخطوة سيثرى حياتك، لن تجد الرضا إلا إذا وافقت على الانخراط فى العلاقة بكلتا قدميك بدلًا من مجرد اختبارها.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

صحتك وطاقتك هما قوتك اليوم، لا تبدو أى مهمة مستحيلة، وستنجزها فى الوقت المحدد دون أى مشكلة، فى الواقع قد تشعر بطاقة هائلة تسمح لك بممارسة نشاط بدنى كالجرى أو ممارسة الرياضة حتى لو لم تفعل ذلك منذ فترة، ستنعكس صحتك الجسدية على جميع جوانب حياتك، حيث ستمتلئ بأفكار ومشاعر إيجابية.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لديك ثقة كبيرة بنفسك، لكن لا تكن مفرطًا فى الثقة أو مسيطرًا، قد تؤتى محاولة فرض آرائك على الآخرين اليوم بنتائج عكسية، لا يكفى أن تكون على حق، بل عليك أيضًا أن تتصرف بطريقة لا تسىء للآخرين، يمكن أن يساعدك التواضع على إنجاز عدد من المهام المُعلقة اليوم.