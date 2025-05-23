شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج لا ينفق رجالها أموالهم بسهولة.. اعرفى الكراش منهم ولا لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يعرف البعض بالكرم الزائد والعطاء المادى والعاطفى هناك من يتحكّم فى المصاريف ويحسب كل خطوة فى حياته العاطفية والمادية، لذا من خلال علم الأبراج نستعرض أبراج يعرف رجالها بالبخل فى المشاعر والمال ولا ينفقون إلا بعد تفكير طويل، وفقًا لما جاء في موقع jpost.

برج العذراء

رجل برج العذراء لا يعتبر نفسه بخيلًا، بل عمليًا جدًا فهو يحلل كل نفقاته، ويقارن بين الأسعار، ويتجنب الإسراف، والبخل لديه ليس عاطفيًا فقط بل أيضًا منطقيًا.

برج الجدى

رجل برج الجدى يعرف بالعديد من الصفات أبرزها أنه شخص لا يمكنه أن ينفق المال بسهولة، لأنه يؤمن بالتوفير والتخطيط، يحب أن يرى نتيجة واضحة لأى صرف مالى وقد يعتبر البعض حذره المالى بخلا خصوصًا فى العلاقات العاطفية، كما يرفض فكرة الإنفاق على شريك حياته.

برج السرطان

يشتهر رجل برج السرطان بأنه شخص بخيل عاطفيًا بالرغم من طيبة قلبه ومشاعره، إلا أن رجل السرطان يميل إلى التوفير والادخار المفرط خوفًا من المستقبل، قد تلاحظين تحفظه فى الهدايا أو المصاريف، خصوصًا إذا شعر بعدم استقرار، فهو لا يبخل بدافع الأنانية، بل بدافع الحذر والخوف.

برج الثور

يعرف رجل برج الثور بأنه مادى بطبعه، ويعشق الاستقرار المالى يحب التملك ولا ينفق إلا عندما يشعر أن الأمر يستحق، لذلك فهو ليس بخيلا دائمًا، لكنه يبخل حين يشعر أن الطرف الآخر لا يقدر قيمة المال.



رجال أبراج تعرف بالبخل



