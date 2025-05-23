شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: لو عايز تفهمه أكتر.. 5 صفات لا يعرفها أحد عن مولود برج الجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

بدأت فترة برج الجوزاء من 21 مايو وسوف تستمر معنا حتى يوم 21 يونيو، ويعتقد البعض أن صفات مواليد هذا البرج تقتصر حول المزاجية والتردد وغيرها من الصفات الشائعة، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن هناك صفات أخرى لا يعلمها جيداً سوى مواليد هذا البرج أو المقربين منهم، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

صفات لا تعرفها عن مواليد برج الجوزاء صعب يركز على شىء واحد

لا يستطيع مولود برج الجوزاء التركيز دائماً فى شىء واحد، فهو لا يستطيع الاستماع إلى بودكاست أو مشاهدة فيلم طويل نظرًا لكثرة الأفكار الأخرى التى تخطر بباله، كما يحاول إنجاز العديد من المهام.

الكتاب أفضل صديق له

كلما شعر بالضيق، يفضل الجوزاء إلى كتاب يقرأه لبعض الوقت خاصة فى يوم عطلته الأسبوعية، أو يطلع على جريدة مع فنجان قهوة أو مع موسيقى هادئة.

يحب يكون صداقات

يحب مولود برج الجوزاء تبادل الأفكار والآراء مع أصدقائه، ويرغب دائماً فى معرفة ما يفعله الآخرون، ويحرص طوال الوقت على تكوين علاقات صداقة فى أى مكان يتواجد فيه سواء فى النادى أو مكان العمل أو فى محيط مسكنه.

مش بيرد على طول

من أسباب فشل علاقاته العاطفية هو تجاهله للرسائل وعدم الرد عليها إلا بعد ساعات طويلة، برغم من شخصيته الاجتماعية التى يتمتع بها وبراعته فى حل مشاكل من حوله وتحليلها وحرصه على أن يحاط بالكثير من الأشخاص.

فضولى من الدرجة الأولى

يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول الذى يجعله يبحث دائماً وراء أخبار الأشخاص فهو مراقب دقيق لكل ما يدور حوله ودائماً ما يتابع كل ما هو رائج على مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك يلجأ إليه الناس لمعرفة أخبار أى شخص.



برج الجوزاء



صفات مواليد برج الجوزاء



