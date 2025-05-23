شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 23 مايو: لا تنظر إلى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العذراء الترابى يبدأ فى 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر، مواليد هذا البرج لا يفصحون عن أسرارهم لأحد، وهذا يجعلهم محط استفسار لكل من حولهم، قادرون على تحمل المسئولية، ولكن أحيانا يكون الأمر صعبا عليهم.

برج العذراء حظك اليوم

يتسم مواليد برج العذراء بأنهم أبراج لا يستطيعون أن يكونوا أشخلصل اجتماعيين مع الكل، يمتلكون أصدقاء مقربين لا يمكن توسيع الدائرة بعيدا عنهم.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج العذراء من الأبراج التى عليها وضع خطط عملية لها سقف زمنى بعيدا عن الأحلام حتى يكون تحقيقها مناسبا فى الفترة المقبلة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يجب عدم النظر إلى الماضى فما فات لا يمكن الرجوع له، لكن يمكن أن يكون درسا لتكون الحياة القادمة أفضل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

عليك الاهتمام بأحوالك الصحية فأنت تعرف جيدا ما هى نقاط ضعفك الصحية التى يجب أن تراعيها فى الفترة القادمة.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تتعجل الأمور فقد عشت فترات طويلة من البناء فليكن الحصاد أيضا على مهل، حتى لا تتعرض لنكسات فى حياتك العلمية أو العاطفية وعليك البعد عن الماضى وجميع ذكرياته.