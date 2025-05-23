شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 23 مايو: تغاضى عن المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى برج الثور فى الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ فى 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابى من الأبراج التى تشتهر بالعناد مهما كانت الأوضاع التى يمرون بها، وهذا يؤثر كثيرا على حياتهم فى المستقبل.

برج الثور فى حظك اليوم

ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم من الأبراج التى تخفى مشاعرها على الدوام، يرون أن الأفضل هو الظهور بالصورة المثالية التى لا يشوبها شائبة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور المذيع اللبنانى جورج قرداحى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الثور من الأبراج التى تفضل أن تكون ملتزمة فى محيط عملهم، فهم يرون أن الحياة العملية الأهم، وفى المرحلة المقبلة عليهم الموازنة حتى تكون أمور حياتهم متوازنة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مواليد برج الثور من الأبراج التى تعيش قصة الحب حتى نهايتها، وعليهم فى المرحلة المقبلة التغاضى عن بعض مشاكل الحبيب حتى تسير الدنيا بدون مشاكل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

على مواليد برج الثور فى المرحلة المقبلة وضع خطط للعلاج، فهم مهملون فى هذا الجانب فى حياتهم على الرغم من أهميته.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج الثور من الأبراج التى تحاول لفت الأنظار إليها على الدوام، وهذا من الأمور التى تتسبب لهم أحيانا فى بعض المشاكل، عليهم التروى وكل شىء له ميعاد.