شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 23 مايو: احرص على المثابرة فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الحمل النارى يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل، ويشتهر مواليد برج الحمل بأنهم من الأبراج التى تحاول طوال الوقت أن تكون المثابرة والعمل الجاد طريق حياتهم، ولكنهم مشهورون بالعناد.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل من الأبراج التى لا تستطيع الاستغناء عن العائلة، يفضلون قضاء أطول وقت معهم، الأصدقاء المخلصون بالنسبة لهم حصيلة مشوار الحياة.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سيلين ديون، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

على مواليد برج الحمل فى الفترة المقبلة التنظيم بين الحياة العملية والحياة الخاصة، حتى لا يغلب أحدهم على الآخر، وستكون المرحلة المقبلة أفضل حالا من الآن.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مواليد برج الحمل من الأبراج العاطفية والحب عندهم وقود الحياة، وعليهم فى المرحلة المقبلة أن يشعر الشريك بأهميته.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

مواليد برج الحمل من الأبراج التى تحاول طوال الوقت تجاهل وضع حالتها الصحية، وعليهم فى الفترة المقبلة تقدير الوضع بشكل لائق، حتى لا يكون هناك مضاعفات.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة على برج الحمل التعبير على مشاعرهم التى يكبتونها، ويتسبب ذلك لهم فى العديد من المشاكل سواء النفسية أو الصحية، مواليد برج الحمل لا يفضلون خوض المعارك والبعد عنها.