شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 23 مايو: فرصة للعمل فى خارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس عاشق للحرية بطبعه، لا يرضى بالقيود، وعقله دائم الترحال كما روحه، هو مزيج فريد من الحماس والجرأة، يهوى السفر ويبحث دائمًا عن مغامرات جديدة، لكنه فى أعماقه يتوق لتحقيق طموحات راسخة.

برج القوس فى حظك اليوم 18 مايو

برج القوس حكيم، فصيح، وعاقل يرى الفرص، ويغتنمها يفكر بذكاء يسبق الآخرين بعشر خطوات، لذلك يصعب خداعه، محب لممارسة التمارين الرياضية وتالسفر من أبرز هواياته.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

هناك إشارات قوية نحو فرصة مهنية خارج الحدود قد تغيّر مجرى حياتك العملية، لا تتردد فى خوض التجربة الجديدة، فقد تحمل لك نقلة نوعية لم تكن فى الحسبان.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

نظرتك للأشخاص من حولك بدأت تتغير، وقد تجد فى أحد الزملاء ملامح اهتمام لم تلاحظها من قبل، لذا خذ الأمر ببساطة، وابدأ الحديث بلباقة دون استعجال.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

أسلوبك فى تناول الطعام بحاجة لتعديل فورى، لذا حاول تقليل الأطعمة الجاهزة والتركيز على نظام متوازن يعيد الحيوية إلى جسمك.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

احذر من الاندفاع فى قرارات استثمارية مع شركاء جدد، خاصة ممن يأتونك من خلفية غير مألوفة، التريث والدراسة الواعية هما مفتاح المرحلة المقبلة.