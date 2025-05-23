شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 23 مايو: ابتعد عن العناد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الأسد النارى يستمر فى الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، وهو البرج النارى الذى يحاول طوال الوقت فرض راية سواء بالعناد أو الشدة، يرون أنهم يجب أن تكون مقاليد الأمور فى أيديهم.

برج الأسد فى حظك اليوم

يشتهر مواليد برج الأسد بأنهم يرون أن الآخرين يجب أن ينقادوا إلى آرائهم، وهذا ليس عادلا فى كثير من الأحوال، ولا يمكن أن يكون الوضع السائد بهذا الشكل.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الأسد توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

مواليد برج الأسد فى الأيام المقبلة سيرون نتيجة أعمالهم تتحقق أمامهم، قادرون على العمل كثيرا، ولكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنظيم وتخطيط أكثر من العمل بدون حسابات.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

على مواليد برج الأسد البعد عن العناد والصوت المرتفع، فهم سيخسرون الحبيب بسبب هذه الأمور، التروى والكلام بحكمة سيكون الأفضل حالا من كل ما سبق.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

قليل من التروى قبل اتخاذ قراراتك الصحية سيجعل الحياة أفضل، لا تتردد فى اتباع قرارات الأطباء فهم الأكثر دراية بحالتك الصحية.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مواليد برج الأسد من الأشخاص القادرة على التحكم فى مفاتيح القيادة، وعليهم فى المرحلة المقبلة تنظيم أمورهم حتى يصلوا إلى ما يريدون بدون عناء.