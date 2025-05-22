شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تستحق لقب دراما كوين عن جدارة.. السرطان والحوت أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نصادف يوميا أشخاصًا دراميين، يظهرون دائمًا بمظهر المظلوم، ويتقنون الشكوى، بل ويثيرون تعاطف من حولهم ببراعة، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبراج تستحق لقب "دراما كوين"، وفقًا لما جاء فى موقع timesofindia.

برج الحوت

برج الحوت حساس جدًا، ويميل للعيش فى عالم من الأحلام مما يجعله يرى نفسه ضحية ظروف خارجة عن إرادته، عندما يشعر بالخذلان يتحول إلى سيناريو درامى كامل، ويبحث عن من يواسيه.

برج السرطان

يعرف مولود برج السرطان بأنه شخص عاطفى، وصاحب خيال واسع، وشديد التعلّق، ولكن حين يشعر بالإهمال أو يتعرض للخيانة، يبدأ بسرد الحكاية من زاويته فقط، يحب أن يرى نفسه كمجروح، ويخشى الاعتراف بدوره فى المشكلة، ويستخدم دور الضحية كوسيلة دفاع وكبحث عن تعاطف.

برج الجدى

لا يعلن مولود برج الجدى أنه ضحية بشكل معلن، لكنه يُتقن لعب هذا الدور فى الخفاء، وبدافع نفسى معقّد، حين يشعر بالخيانة أو الظلم، ينعزل، يتألم بصمت، ويجعل من نفسه مظلومًا.

برج الميزان

الميزان يكره المواجهات ويبحث دائمًا عن التوازن، لكن عندما يجد نفسه فى مأزق، قد يستخدم لعب دور الضحية كوسيلة للخروج منه، لا يحب الشعور بالذنب، لذا يُظهر نفسه كمَن تم الضغط عليه أو خُدع، ليحافظ على صورته المسالمة.

برج الجوزاء

يشتهر مولود برج الجوزاء بأنه شخص بارع فى الكلام والتأثير على الآخرين، وقد يستخدم شخصية الضحية ليبرر تقلباته أو تردده، هو لا يقصد دائمًا التلاعب، لكن لعبه لهذا الدور يمنحه مساحة للهرب من اتخاذ قرارات حاسمة أو تحمّل مسئولية مواقفه.



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