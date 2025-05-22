شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج على نياتها وبتحسن الظن فى الناس.. الحوت عاطفى والسرطان داعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت شروق جمالالخميس، 22 مايو 2025 12:00 م
في عالم أصبح فيه اللطف والتفهم عملة نادرة، يتميز بعض الأشخاص بقدرتهم العفوية على رؤية الخير فى من حولهم، وتقديم الدعم دون مقابل، قد يكون السر فى هذه الطاقة الإيجابية السمات الفلكية التى يتمتعون بها منذ لحظة الميلاد.
علم الفلك، الذى لطالما قادنا لفهم النفس البشرية، يكشف عن أن بعض الأبراج تمتلك قدرة فريدة على التفكير بإيجابية تجاه الآخرين، وتمنح من حولها شعورًا بالأمان والدعم والقبول، وفيما يلي، نستعرض أبرز خمسة أبراج عُرفت بتفكيرها الإيجابي الدائم، وفقًا لما أشار إليه موقع Astrotalk.
برج السرطان
برج الميزان
برج الحوت
برج القوسإذا كنت بحاجة لمن يذكرك بأن "كل شيء سيكون على ما يرام"، فابحث عن صديق من برج القوس، هذا البرج الناري لا يعرف الانكسار بسهولة، ويمتلك روحًا مرحة وقلبًا مليئًا بالأمل، تفكيره الإيجابي لا يقتصر على ذاته، بل يمتد لينعكس على من حوله، يُلهم الآخرين للنظر إلى الحياة بعين التفاؤل والانفتاح.
برج الجدى
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