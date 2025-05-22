شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 22 مايو: استعد مجدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتى منها حبه الشديد للحياة وحرصه على التسوق بين الحين والآخر، كما يتمتع بشخصية مستقلة لذلك يرفض أى أوامر من أى شخص.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود مولود القوس بصفات أخرى منها حبه للسفر الذى ساعده على اكتساب المزيد من المعلومات حول البلاد المختلفة، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تستعيد مجدك من جديد باجتهادك فى العمل وابتكار أفكار جديدة ومختلفة حتى تستعيد مكانتك من جديد وتصل للمكانة التى تحلم بها.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة يتوافق معك فى العديد من صفاتك ولا تهتم فقط بالمظهر الخارجى، حتى تكون معه أسرة صغيرة كما كنت تحلم طوال الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع تعليمات الطبيب المعالج ولا تنصت لأى شخص يحاول أن ينصحك بأى شىء ليس له أساس علمى حتى تحافظ على صحتك وتستعيد نشاطك من جديد.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يبحث عن شريك حياة يتوافق معه فى العديد من صفاته حتى يكون أسرة سعيدة تشعره بالاستقرار.